Презентация Неймара в «ПСЖ» состоится 5 августа

Нападающий Неймар в четверг, 3 августа, вечером прибудет в Париж, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Накануне сообщалось о том, что бразилец уже прошел медосбледование в «ПСЖ». Презентация же футболиста намечена на субботу, 5 августа.

Неймар договорился об условиях личного контракта с «ПСЖ», по которому будет зарабатывать 30 миллионов евро за год после вычета налогов. «Барселона» получит за данный трансфер 222 миллиона евро.

Бразилец выступал за «Барселону» с 2013 года. В минувшем сезоне он провел 45 матчей и забил 20 голов во всех турнирах.