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Презентация Неймара в «ПСЖ» состоится 5 августа

3 августа 2017, 11:29
2

Нападающий Неймар в четверг, 3 августа, вечером прибудет в Париж, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Накануне сообщалось о том, что бразилец уже прошел медосбледование в «ПСЖ». Презентация же футболиста намечена на субботу, 5 августа.

Неймар договорился об условиях личного контракта с «ПСЖ», по которому будет зарабатывать 30 миллионов евро за год после вычета налогов. «Барселона» получит за данный трансфер 222 миллиона евро.

Бразилец выступал за «Барселону» с 2013 года. В минувшем сезоне он провел 45 матчей и забил 20 голов во всех турнирах.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Барселона Неймар
Комментарии (2)
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de bruyne
1501753556
Кровь за кровь... они роналдиньо у них неймара
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Paladius
1501756030
Куда катится мир? Суммы трансферов и зарплаты не соответствуют реальности! Когда уже введут потолок трансферов и зарплат, чтобы поставить все клубы в более менее равные условия на трансферном рынке.
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