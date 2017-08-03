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    Презентация Неймара в «ПСЖ» состоится 5 августа

    Нападающий Неймар в четверг, 3 августа, вечером прибудет в Париж, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Накануне сообщалось о том, что бразилец уже прошел медосбледование в «ПСЖ». Презентация же футболиста намечена на субботу, 5 августа.

    Неймар договорился об условиях личного контракта с «ПСЖ», по которому будет зарабатывать 30 миллионов евро за год после вычета налогов. «Барселона» получит за данный трансфер 222 миллиона евро.

    Бразилец выступал за «Барселону» с 2013 года. В минувшем сезоне он провел 45 матчей и забил 20 голов во всех турнирах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2017 11:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +448

      Paladius 3 августа 2017, 13:27

      Куда катится мир? Суммы трансферов и зарплаты не соответствуют реальности! Когда уже введут потолок трансферов и зарплат, чтобы поставить все клубы в более менее равные условия на трансферном рынке.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 3 августа 2017, 12:45

      Кровь за кровь... они роналдиньо у них неймара

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