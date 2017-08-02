Витсель: «Один раз я открыл китайскую газету и увидел фотку Дзюбы»

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, ныне выступающий за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», рассказал о взаимоотношениях с экс-партнерами по петербургскому клуб.

Напомним, 28-летний бельгиец выступал за сине-бело-голубых с 2012 по 2016 год, став с командой чемпионом России.

– С кем-то из «Зенита» поддерживаете связь?

– С Нету, Кришито, Лодыгиным. И вообще в Питере у меня остались друзья.

– Кришито по-прежнему шутит над вами?

– О, нет, нет! Хотя на самом деле он шутит постоянно, без остановки. Такой Доменико человек, всегда на позитиве.

– Кто круче шутит – Кришито или Дзюба?

– Ох, сложный вопрос, сложный... Они оба – топовые шутники. Но Дзюба – лучший, просто the best!

– Дзюба как-то написал в инстаграме, что переезжает в Китай и ждет там Кокорина. Вы не выступали агентом этого «трансфера»?

– Ха-ха! Нет, но один раз я открыл китайскую газету и увидел фотку Дзюбы! И заголовок: «Тяньцзинь», наш клуб, хочет купить Дзюбу». Он был на первой полосе. Думаю, он видел эту фотографию. Кто-то сделал скрин газеты, выложил в твиттере и отметил Дзюбу в записи.