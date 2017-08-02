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    Витсель: «Один раз я открыл китайскую газету и увидел фотку Дзюбы»

    Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, ныне выступающий за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», рассказал о взаимоотношениях с экс-партнерами по петербургскому клуб.

    Напомним, 28-летний бельгиец выступал за сине-бело-голубых с 2012 по 2016 год, став с командой чемпионом России.

    – С кем-то из «Зенита» поддерживаете связь?

    – С Нету, Кришито, Лодыгиным. И вообще в Питере у меня остались друзья.

    – Кришито по-прежнему шутит над вами?

    – О, нет, нет! Хотя на самом деле он шутит постоянно, без остановки. Такой Доменико человек, всегда на позитиве.

    – Кто круче шутит – Кришито или Дзюба?

    – Ох, сложный вопрос, сложный... Они оба – топовые шутники. Но Дзюба – лучший, просто the best!

    – Дзюба как-то написал в инстаграме, что переезжает в Китай и ждет там Кокорина. Вы не выступали агентом этого «трансфера»?

    – Ха-ха! Нет, но один раз я открыл китайскую газету и увидел фотку Дзюбы! И заголовок: «Тяньцзинь», наш клуб, хочет купить Дзюбу». Он был на первой полосе. Думаю, он видел эту фотографию. Кто-то сделал скрин газеты, выложил в твиттере и отметил Дзюбу в записи.

    Источник: Sport24

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    02.08.2017 20:48
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 3 августа 2017, 08:04

      с пометкой куплю дрова

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +713

      Kotofey75 3 августа 2017, 07:33

      ...и обосрался от неожиданности

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 3 августа 2017, 06:57

      Ба Дзю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17735

      paracetamol 3 августа 2017, 00:01

      Меняем Дзюбу на Витселя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 2 августа 2017, 22:28

      Если так пойдут у него дела -то Китай реально

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 августа 2017, 21:44

      Сложно представить фотку Дзюбы в китайской газете без ретуши...)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 2 августа 2017, 20:59

      Дзюбу в Китае на руках носить будут))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo > Gornostay 2 августа 2017, 21:09

      Надорвутся ...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 2 августа 2017, 20:55

      Улыбнуло)))

      2
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