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    Президент Примеры: «Лига не примет деньги «ПСЖ» за Неймара»

    Президент Примеры Хавьер Тебас заявил, что руководство испанской лиги не примет деньги «ПСЖ», который готов заплатить 222 миллиона евро отступных за нападающего «Барселоны» Неймара.

    Ранее сообщалось, что парижский клуб планирует выплатить сумму через фонд катарских владельцев команды, чтобы не нарушить правила финансового фэйр-плей.

    Отметим, что «Барселона» уже уведомила о желании Неймара покинуть каталонский клуб.

    «Мы видим явный случай «финансового допинга» и клуб, который поддерживается государством. Если УЕФА не отреагирует, мы немедленно подадим иск. Надеемся, что организация примет соответствующие меры, чтобы обеспечить соблюдения правил финансового фэйр-плей.

    Примет ли Примера деньги от «ПСЖ», если французы выплатят отступные за Неймара? Нет. Мы не примем эти деньги от команды, которая не входит в состав лиги и не хочет принимать права нашей организации», – сказал Тебас.

    Источник: Marca

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    02.08.2017 16:02
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +324

      hellkid 3 августа 2017, 08:53

      так от ПСЖ и не надо принимать, Неймар сам выкупит свой контракт ,по факту деньги будут от него

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 2 августа 2017, 18:40

      Тупой чиновник.

      0
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 2 августа 2017, 18:36

      Неймар самостоятельно имеет право разорвать действующий контракт с барсой. Откуда деньги вопрос другой и лигу касаться никак не может. Неймар станет свободным агентом и имеет право подписать контракт с кем захочет.

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks 2 августа 2017, 17:49

      Прописано же отступные 222 ляма, нашелся клуб который готов заплатить.....в чем проблема???
      тогда пусть не прописывают космические суммы в отступных, тоже мне фэйр плей. Барса же заработает, и хочет заработать что и видно. досвидос, как говорится......

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 2 августа 2017, 17:26

      Неймеру дешевле было наверно контракт разорвать, Ну выплатит он какой нибудь штраф, через этот же фонд.
      А так как в песне, Нравится, не нравится, спи моя красавица ))))))

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 2 августа 2017, 17:03

      что рабство еще не отменили ну не хочет он играть за девочек

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      Рейтинг: +800

      forward33 2 августа 2017, 16:18

      Псж всё грамотно продумал, а примете вы или нет это ваши проблемы...что бесплатно отпустить? И кто потом ответит перед Барсой за игрока, кот. хочет играть это уже будет не прежний Неймар...отпустить и забыть...

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 августа 2017, 16:05

      Маразм.

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