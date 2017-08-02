Президент Примеры: «Лига не примет деньги «ПСЖ» за Неймара»

Президент Примеры Хавьер Тебас заявил, что руководство испанской лиги не примет деньги «ПСЖ», который готов заплатить 222 миллиона евро отступных за нападающего «Барселоны» Неймара.

Ранее сообщалось, что парижский клуб планирует выплатить сумму через фонд катарских владельцев команды, чтобы не нарушить правила финансового фэйр-плей.

Отметим, что «Барселона» уже уведомила о желании Неймара покинуть каталонский клуб.

«Мы видим явный случай «финансового допинга» и клуб, который поддерживается государством. Если УЕФА не отреагирует, мы немедленно подадим иск. Надеемся, что организация примет соответствующие меры, чтобы обеспечить соблюдения правил финансового фэйр-плей.

Примет ли Примера деньги от «ПСЖ», если французы выплатят отступные за Неймара? Нет. Мы не примем эти деньги от команды, которая не входит в состав лиги и не хочет принимать права нашей организации», – сказал Тебас.