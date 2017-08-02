Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент Примеры: «Лига не примет деньги «ПСЖ» за Неймара»

Президент Примеры: «Лига не примет деньги «ПСЖ» за Неймара»

2 августа 2017, 16:02
10

Президент Примеры Хавьер Тебас заявил, что руководство испанской лиги не примет деньги «ПСЖ», который готов заплатить 222 миллиона евро отступных за нападающего «Барселоны» Неймара.

Ранее сообщалось, что парижский клуб планирует выплатить сумму через фонд катарских владельцев команды, чтобы не нарушить правила финансового фэйр-плей.

Отметим, что «Барселона» уже уведомила о желании Неймара покинуть каталонский клуб.

«Мы видим явный случай «финансового допинга» и клуб, который поддерживается государством. Если УЕФА не отреагирует, мы немедленно подадим иск. Надеемся, что организация примет соответствующие меры, чтобы обеспечить соблюдения правил финансового фэйр-плей.

Примет ли Примера деньги от «ПСЖ», если французы выплатят отступные за Неймара? Нет. Мы не примем эти деньги от команды, которая не входит в состав лиги и не хочет принимать права нашей организации», – сказал Тебас.

Источник: Marca
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Неймар
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1501679108
Маразм.
Ответить
forward33
1501679897
Псж всё грамотно продумал, а примете вы или нет это ваши проблемы...что бесплатно отпустить? И кто потом ответит перед Барсой за игрока, кот. хочет играть это уже будет не прежний Неймар...отпустить и забыть...
Ответить
giluxa1963
1501682614
что рабство еще не отменили ну не хочет он играть за девочек
Ответить
ufos73
1501683989
Неймеру дешевле было наверно контракт разорвать, Ну выплатит он какой нибудь штраф, через этот же фонд. А так как в песне, Нравится, не нравится, спи моя красавица ))))))
Ответить
Igreks
1501685393
Прописано же отступные 222 ляма, нашелся клуб который готов заплатить.....в чем проблема??? тогда пусть не прописывают космические суммы в отступных, тоже мне фэйр плей. Барса же заработает, и хочет заработать что и видно. досвидос, как говорится......
Ответить
EsKamilio
1501688212
Неймар самостоятельно имеет право разорвать действующий контракт с барсой. Откуда деньги вопрос другой и лигу касаться никак не может. Неймар станет свободным агентом и имеет право подписать контракт с кем захочет.
Ответить
DeutschlandUberAlles
1501688426
Тупой чиновник.
Ответить
hellkid
1501739605
так от ПСЖ и не надо принимать, Неймар сам выкупит свой контракт ,по факту деньги будут от него
Ответить
Главные новости
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
23:43
4
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
23:06
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
22:47
5
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
5
Стал известен новый клуб Родри
21:56
1
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
21:48
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
7
Все новости
Все новости
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
5
Стал известен новый клуб Родри
21:56
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
01:38
Российский футболист сыграл против «Челси»
Вчера, 18:32
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
Вчера, 16:16
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
Вчера, 12:16
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
Вчера, 11:30
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
Вчера, 10:16
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
Вчера, 01:50
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
Вчера, 00:39
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
13 августа
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+