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    Терри готов вернуть «Астон Виллу» в Премьер-лигу

    Новичок «Астон Виллы» Джон Терри рассказал о целях на сезон как своих личных, так и командных.

    «Хочу в новом сезоне сыграть перед 45 тысячами поклонников. Это всегда вызывает восторг. Ведь я открываю новую главу в своей карьере.

    Сейчас перед нами стоит очевидная задача – пробиться в Премьер-лигу. Этот клуб заслуживает играть в топ-дивизионе. У «Астон Виллы» есть все для этого – стадион, тренер, но в любом случае все решается на поле.

    Да, я хочу выиграть Чемпионшип, но конкуренцию нам в этом составят как минимум еще 6-7 клубов, у которых такие же амбиции. Что касается меня, то я готов к новому вызову. Не вижу проблем. На протяжении карьеры я проводил по 60-65 матчей за сезон», – приводит слова Терри Sky Sports.

    Отметим, что «Астон Вилла» откроет сезон уже 5 августа. Соперником выступит «Халл Сити».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2017 10:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19

      ShO_oM36 1 сентября 2017, 09:14

      Джонни, будь человеком слова: мужик сказал- мужик вернул)))

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 3 августа 2017, 15:20

      Вот Вилла и Халл пускай и выйдут в АПЛ, ура!

      1
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 2 августа 2017, 13:34

      Давай Джон, настоящий кэп, лидер и стена в обороне. Желаю удачи ему и команде. Хороший игрок, а таких хочется видеть еще долго в игре!

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 2 августа 2017, 10:53

      Только Астон Вилла не готова)))

      0
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