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Терри готов вернуть «Астон Виллу» в Премьер-лигу

2 августа 2017, 10:23
4

Новичок «Астон Виллы» Джон Терри рассказал о целях на сезон как своих личных, так и командных.

«Хочу в новом сезоне сыграть перед 45 тысячами поклонников. Это всегда вызывает восторг. Ведь я открываю новую главу в своей карьере.

Сейчас перед нами стоит очевидная задача – пробиться в Премьер-лигу. Этот клуб заслуживает играть в топ-дивизионе. У «Астон Виллы» есть все для этого – стадион, тренер, но в любом случае все решается на поле.

Да, я хочу выиграть Чемпионшип, но конкуренцию нам в этом составят как минимум еще 6-7 клубов, у которых такие же амбиции. Что касается меня, то я готов к новому вызову. Не вижу проблем. На протяжении карьеры я проводил по 60-65 матчей за сезон», – приводит слова Терри Sky Sports.

Отметим, что «Астон Вилла» откроет сезон уже 5 августа. Соперником выступит «Халл Сити».

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Астон Вилла Терри Джон
Комментарии (4)
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TY13R
1501660389
Только Астон Вилла не готова)))
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denisrebrikov
1501670066
Давай Джон, настоящий кэп, лидер и стена в обороне. Желаю удачи ему и команде. Хороший игрок, а таких хочется видеть еще долго в игре!
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xLINDAx
1501762858
Вот Вилла и Халл пускай и выйдут в АПЛ, ура!
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ShO_oM36
1504246471
Джонни, будь человеком слова: мужик сказал- мужик вернул)))
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