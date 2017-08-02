Терри готов вернуть «Астон Виллу» в Премьер-лигу

Новичок «Астон Виллы» Джон Терри рассказал о целях на сезон как своих личных, так и командных.

«Хочу в новом сезоне сыграть перед 45 тысячами поклонников. Это всегда вызывает восторг. Ведь я открываю новую главу в своей карьере.

Сейчас перед нами стоит очевидная задача – пробиться в Премьер-лигу. Этот клуб заслуживает играть в топ-дивизионе. У «Астон Виллы» есть все для этого – стадион, тренер, но в любом случае все решается на поле.

Да, я хочу выиграть Чемпионшип, но конкуренцию нам в этом составят как минимум еще 6-7 клубов, у которых такие же амбиции. Что касается меня, то я готов к новому вызову. Не вижу проблем. На протяжении карьеры я проводил по 60-65 матчей за сезон», – приводит слова Терри Sky Sports.

Отметим, что «Астон Вилла» откроет сезон уже 5 августа. Соперником выступит «Халл Сити».