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    Гинер – о трансферной политике ЦСКА: «Нужно искать молодых и неизвестных»

    Владелец московского ЦСКА Евгений Гинер кратко объяснил, в чем заключается трансферная философия его клуба.

    – «Зенит» уже купил игроков на 44 миллиона евро. Как конкурировать с таким клубом, если не можешь позволить и половину таких трат?

    – Воспитывать своих.

    – Но вы же сами сказали, что даже очень хорошая академия не гарантирует постоянного притока игроков.

    – Постоянного – не гарантирует. Но конкурировать возможно только так. Или искать игроков не за 15-20 миллионов на разогретом рынке, а наладить хорошую работу селекционного отдела.

    Чтобы купить Диего Косту, Лионеля Месси или Серхио Рамоса, селекционеры не нужны. Нужно искать молодых и неизвестных, потратить на футболистов такого же уровня 4, а не 44 миллиона евро. Только так. И все равно на поле выходят не деньги, а люди.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2017 01:37
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +448

      Paladius 2 августа 2017, 13:39

      У ЦСКА же раньше был отличный, если не лучший селекционный отдел в России. Сколько молодых игроков покупали за дарма и потом продавали в разы дороже. Жо, Вагнер, Красич, Карвалью, Тошич, и др. Куда все это делось? Что случилось с селекцией? Который год провал, за провалом в плане селекции! А учитывая современные реалии стоимости игроков в мире, Зенит еще немного потратил. Даже всю сумму от продажи Халка не израсходовал.

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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 2 августа 2017, 10:53

      лучше своих бы растил

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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 2 августа 2017, 10:53

      вот для этого этому козлу и мешает лимит. крыса

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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 2 августа 2017, 10:28

      Десант массовый в Южную Америку..............

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 августа 2017, 08:40

      Согласен.... Скупка игроков для достижения моментального результата в нашем чемпионате ещё не разу не стала успешной... Самые яркие примеры - Динамо с португальским, а Арсенал с бразильскими составами....
      С другой стороны, сложно рассчитывать на успех в еурокубках без МАСТЕРОВИТЫХ легионеров...
      Со стороны сборной, конечно, более перспективный путь с взращиванием своих дарований... Да и для кошелька клубов это более щадящий путь....
      А вот что бы этот ребус заработал на пользу футболу и клубам, необходимо руководству РФС, РФПЛ и клубов искать взаимоприемлемые решения и не тягаться мошной....

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > insider_retro 2 августа 2017, 11:05

      Привет. Анжи забыл)))
      Надо просто лимит убить в том виде, каком он есть и все (я писал коммент в статье про лимит).
      Растить своих можно, но это время...много времени...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > zlobny_zenitos 2 августа 2017, 11:08

      Привет!.... Точно.... Забыл... Это от волнения в зобу дыханье спёрло....

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > insider_retro 2 августа 2017, 11:18

      Не волнуйся))) это не поможет...Ща я будущее предскажу)))
      Мутко будет с лимитом сидеть до ЧМ 18, потом очередной провал, его "в расход" (в очередной раз повысят куда-нибудь)..."попылят" все, поохают и отменят лимит как не сработавший инструмент...годик осталось подождать...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > zlobny_zenitos 2 августа 2017, 11:21

      ...и взойдёт солнце отечественного инновационного импортозамещённого футбола!...

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > insider_retro 2 августа 2017, 11:35

      аминь... больше ничего и не скажешь)

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 2 августа 2017, 04:47

      Гинер толково сказал............хочется что бы у ЦСКА , всё сложилось.........

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 августа 2017, 01:41

      последнее время селекция не очень работает у цска,а вот то что головин и чалов появились,это очень хорошо,главное что бы развиваться продолжали,но без реального усиления как цска так и спартаку в еврокубках делать нечего

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