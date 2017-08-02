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  • Гинер – о трансферной политике ЦСКА: «Нужно искать молодых и неизвестных»

Гинер – о трансферной политике ЦСКА: «Нужно искать молодых и неизвестных»

2 августа 2017, 01:37
12

Владелец московского ЦСКА Евгений Гинер кратко объяснил, в чем заключается трансферная философия его клуба.

– «Зенит» уже купил игроков на 44 миллиона евро. Как конкурировать с таким клубом, если не можешь позволить и половину таких трат?

– Воспитывать своих.

– Но вы же сами сказали, что даже очень хорошая академия не гарантирует постоянного притока игроков.

– Постоянного – не гарантирует. Но конкурировать возможно только так. Или искать игроков не за 15-20 миллионов на разогретом рынке, а наладить хорошую работу селекционного отдела.

Чтобы купить Диего Косту, Лионеля Месси или Серхио Рамоса, селекционеры не нужны. Нужно искать молодых и неизвестных, потратить на футболистов такого же уровня 4, а не 44 миллиона евро. Только так. И все равно на поле выходят не деньги, а люди.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (12)
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Asbjorn
1501627276
последнее время селекция не очень работает у цска,а вот то что головин и чалов появились,это очень хорошо,главное что бы развиваться продолжали,но без реального усиления как цска так и спартаку в еврокубках делать нечего
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ВЛАДИВОСТОК
1501638433
Гинер толково сказал............хочется что бы у ЦСКА , всё сложилось.........
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insider_retro
1501652407
Согласен.... Скупка игроков для достижения моментального результата в нашем чемпионате ещё не разу не стала успешной... Самые яркие примеры - Динамо с португальским, а Арсенал с бразильскими составами.... С другой стороны, сложно рассчитывать на успех в еурокубках без МАСТЕРОВИТЫХ легионеров... Со стороны сборной, конечно, более перспективный путь с взращиванием своих дарований... Да и для кошелька клубов это более щадящий путь.... А вот что бы этот ребус заработал на пользу футболу и клубам, необходимо руководству РФС, РФПЛ и клубов искать взаимоприемлемые решения и не тягаться мошной....
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ALEX ML
1501658883
Десант массовый в Южную Америку..............
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Dmitriy 71
1501660400
вот для этого этому козлу и мешает лимит. крыса
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Dmitriy 71
1501660423
лучше своих бы растил
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Paladius
1501670393
У ЦСКА же раньше был отличный, если не лучший селекционный отдел в России. Сколько молодых игроков покупали за дарма и потом продавали в разы дороже. Жо, Вагнер, Красич, Карвалью, Тошич, и др. Куда все это делось? Что случилось с селекцией? Который год провал, за провалом в плане селекции! А учитывая современные реалии стоимости игроков в мире, Зенит еще немного потратил. Даже всю сумму от продажи Халка не израсходовал.
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