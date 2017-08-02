Гинер – о трансферной политике ЦСКА: «Нужно искать молодых и неизвестных»

У ЦСКА же раньше был отличный, если не лучший селекционный отдел в России. Сколько молодых игроков покупали за дарма и потом продавали в разы дороже. Жо, Вагнер, Красич, Карвалью, Тошич, и др. Куда все это делось? Что случилось с селекцией? Который год провал, за провалом в плане селекции! А учитывая современные реалии стоимости игроков в мире, Зенит еще немного потратил. Даже всю сумму от продажи Халка не израсходовал.
Владелец московского ЦСКА Евгений Гинер кратко объяснил, в чем заключается трансферная философия его клуба.
– «Зенит» уже купил игроков на 44 миллиона евро. Как конкурировать с таким клубом, если не можешь позволить и половину таких трат?
– Воспитывать своих.
– Но вы же сами сказали, что даже очень хорошая академия не гарантирует постоянного притока игроков.
– Постоянного – не гарантирует. Но конкурировать возможно только так. Или искать игроков не за 15-20 миллионов на разогретом рынке, а наладить хорошую работу селекционного отдела.
Чтобы купить Диего Косту, Лионеля Месси или Серхио Рамоса, селекционеры не нужны. Нужно искать молодых и неизвестных, потратить на футболистов такого же уровня 4, а не 44 миллиона евро. Только так. И все равно на поле выходят не деньги, а люди.