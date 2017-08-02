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  • Агент: «Выбирая «Спартак», Пашалич обращал внимание на традиции и величину клуба»

Агент: «Выбирая «Спартак», Пашалич обращал внимание на традиции и величину клуба»

2 августа 2017, 01:14
18

Агент футболиста английского «Челси» Марио Пашалича Марко Налетилич объяснил, почему хорват для ухода в аренду выбрал именно московский «Спартак».

«Это правда, Пашалич продлит контракт с «Челси» и будет играть в «Спартаке» на правах аренды. Марио прилетит в Москву в четверг утром.

На его выбор повлияли традиции и величина клуба, возможность играть в Лиге чемпионов, тренер Массимо Каррера, а также рекомендации хорватских футболистов, имеющих опыт выступления в России», – рассказал агент.

Прошлый сезон Пашалич провел на правах аренды в «Милане» и сыграл в Серии А 24 матча и забил пять голов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Пашалич Марио
Комментарии (18)
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ДАША Д
1501647163
Ясно что хочет в Лиге Чемпионов засветиться
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Михаил Шевченко
1501647671
Ну да.....просто думает что здесь будет играть,а не лавочку греть...
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Диктор
1501648014
Лишь бы хорошую игру показывал бы ,а так без разницы .Надеюсь удачно впишется в команду.
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Дядя Серёжа
1501648098
У нас традиция, мы 31 числа ходим...
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александр 59
1501649145
Для Лиги чемпионов и глубины состава хорошо, но как хочется своих
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piligrim1986
1501651660
норм, что аренда. как раз Зоба вылечится
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Arsenal Tula LDPR
1501653947
свежая кровь.
Ответить
mamba9090909
1501656452
Величина клуба? Интересно. А в чём она измеряется?
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лёха72
1501660394
удачи
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paracetamol
1501666841
А за что его из Челсии турнули?
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