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    Агент: «Выбирая «Спартак», Пашалич обращал внимание на традиции и величину клуба»

    Агент футболиста английского «Челси» Марио Пашалича Марко Налетилич объяснил, почему хорват для ухода в аренду выбрал именно московский «Спартак».

    «Это правда, Пашалич продлит контракт с «Челси» и будет играть в «Спартаке» на правах аренды. Марио прилетит в Москву в четверг утром.

    На его выбор повлияли традиции и величина клуба, возможность играть в Лиге чемпионов, тренер Массимо Каррера, а также рекомендации хорватских футболистов, имеющих опыт выступления в России», – рассказал агент.

    Прошлый сезон Пашалич провел на правах аренды в «Милане» и сыграл в Серии А 24 матча и забил пять голов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.08.2017 01:14
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +17734

      paracetamol 2 августа 2017, 12:40

      А за что его из Челсии турнули?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 2 августа 2017, 10:53

      удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6927

      mamba9090909 2 августа 2017, 09:47

      Величина клуба? Интересно. А в чём она измеряется?

      -1
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > mamba9090909 2 августа 2017, 10:59

      По мне так в болельщиках.

      1
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      Рейтинг: +6927

      mamba9090909 > sv1969 2 августа 2017, 11:11

      Речь идёт не о величии, а о величине.

      0
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      Рейтинг: +6927

      mamba9090909 > VVM1964 2 августа 2017, 11:14

      Это у спартачей собственное величие зашкаливает, а в Европе о вашем "величии" не слышали.)) кстати, величина и величие, понятия абсолютно разные.

      0
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      Рейтинг: +6927

      mamba9090909 > OldenVad 2 августа 2017, 11:16

      Возможно. У Спартака болельщиков много.

      0
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      Рейтинг: +6927

      mamba9090909 > VVM1964 2 августа 2017, 12:24

      Ну вот. А то, ВЕЛИЧИЕ!!! Величие Спартака, в прошлом, неоспоримо, как и Динамо, прошлых времён. А что насчёт воскресенья - победит сильнейший, на данный момент. Сначала я был уверен в Зените на все сто. Но после игры Спартак - Краснодар, в понедельник, появились опасения.

      2
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 2 августа 2017, 09:05

      свежая кровь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 2 августа 2017, 08:27

      норм, что аренда. как раз Зоба вылечится

      2
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      Рейтинг: +131

      александр 59 2 августа 2017, 07:45

      Для Лиги чемпионов и глубины состава хорошо, но как хочется своих

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 2 августа 2017, 07:28

      У нас традиция, мы 31 числа ходим...

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 августа 2017, 07:26

      Лишь бы хорошую игру показывал бы ,а так без разницы .Надеюсь удачно впишется в команду.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 2 августа 2017, 07:21

      Ну да.....просто думает что здесь будет играть,а не лавочку греть...

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 2 августа 2017, 07:12

      Ясно что хочет в Лиге Чемпионов засветиться

      1
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