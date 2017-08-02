Агент: «Выбирая «Спартак», Пашалич обращал внимание на традиции и величину клуба»

Агент футболиста английского «Челси» Марио Пашалича Марко Налетилич объяснил, почему хорват для ухода в аренду выбрал именно московский «Спартак».

«Это правда, Пашалич продлит контракт с «Челси» и будет играть в «Спартаке» на правах аренды. Марио прилетит в Москву в четверг утром.

На его выбор повлияли традиции и величина клуба, возможность играть в Лиге чемпионов, тренер Массимо Каррера, а также рекомендации хорватских футболистов, имеющих опыт выступления в России», – рассказал агент.

Прошлый сезон Пашалич провел на правах аренды в «Милане» и сыграл в Серии А 24 матча и забил пять голов.