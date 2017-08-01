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    Агент: «Если Пашалич успешно пройдет медосмотр, то в среду он вылетит в расположение «Спартака»

    Агент Марко Налетич, представляющий интересы полузащитника «Челси» Марио Пашалича, сообщил, что после медобследования 22-летний игрок вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком». Сегодня хорват отправился в Рим для прохождения обязательных медицинских тестов.

    «Наши переговоры с «Челси» и «Спартаком» прошли успешно, теперь мы отправляемся из Лондона в Рим, где Марио ждет медицинское обследование. Если все пройдет успешно, а в этом у нас нет никаких сомнений, в среду Пашалич вылетит в Москву», – цитирует Налетича tportal.hr.

    Ранее СМИ сообщили, что Пашалич перейдет в стан красно-белых на правах аренды сроком на один сезон, а его зарплата составит 2,5 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2017 16:35
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +178

      spamo77 1 августа 2017, 23:02

      Лёд тронулся! Ещё надо пару человек хотя бы такого уровня под ЛЧ взять и тогда будем готовы,а то пока Зенит намного качественней усилился.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Excluz1ve 1 августа 2017, 19:53

      ОГОНЬ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 августа 2017, 19:06

      Отлично. Надеюсь усилит и заиграет.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 1 августа 2017, 18:40

      Если удачно впишется на позицию *десятки*, такую карусель можно будет крутить, что всем тошно будет.

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Одинокий волк Маквейд 1 августа 2017, 20:14

      Хотелось бы чтобы они карусель прежде всего в европе крутили, а то достал уже этот ежегодный позор.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 1 августа 2017, 18:30

      Интересно посмотреть, что же такое Массимо в нем увидел, что лично просил о нем Конте.

      14
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 1 августа 2017, 18:26

      Ждем с нетерпением и с надеждой на классную игру!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 1 августа 2017, 18:16

      Чересчур много внимания к нему.

      7
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 1 августа 2017, 18:07

      Привезет Каррере подарок от Конте.

      10
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      Рейтинг: +5444

      Приус 1 августа 2017, 17:57

      Если выйдет против Зенита и сразу забьет, вот фокус будет.

      16
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      Рейтинг: +100693

      zigbert 1 августа 2017, 17:37

      Если все решится положительно,то это усиление Спартака.

      7
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