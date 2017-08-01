Агент: «Если Пашалич успешно пройдет медосмотр, то в среду он вылетит в расположение «Спартака»

Агент Марко Налетич, представляющий интересы полузащитника «Челси» Марио Пашалича, сообщил, что после медобследования 22-летний игрок вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком». Сегодня хорват отправился в Рим для прохождения обязательных медицинских тестов.

«Наши переговоры с «Челси» и «Спартаком» прошли успешно, теперь мы отправляемся из Лондона в Рим, где Марио ждет медицинское обследование. Если все пройдет успешно, а в этом у нас нет никаких сомнений, в среду Пашалич вылетит в Москву», – цитирует Налетича tportal.hr.

Ранее СМИ сообщили, что Пашалич перейдет в стан красно-белых на правах аренды сроком на один сезон, а его зарплата составит 2,5 миллиона евро.