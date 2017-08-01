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  • Агент: «Если Пашалич успешно пройдет медосмотр, то в среду он вылетит в расположение «Спартака»

Агент: «Если Пашалич успешно пройдет медосмотр, то в среду он вылетит в расположение «Спартака»

1 августа 2017, 16:35
17

Агент Марко Налетич, представляющий интересы полузащитника «Челси» Марио Пашалича, сообщил, что после медобследования 22-летний игрок вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком». Сегодня хорват отправился в Рим для прохождения обязательных медицинских тестов.

«Наши переговоры с «Челси» и «Спартаком» прошли успешно, теперь мы отправляемся из Лондона в Рим, где Марио ждет медицинское обследование. Если все пройдет успешно, а в этом у нас нет никаких сомнений, в среду Пашалич вылетит в Москву», – цитирует Налетича tportal.hr.

Ранее СМИ сообщили, что Пашалич перейдет в стан красно-белых на правах аренды сроком на один сезон, а его зарплата составит 2,5 миллиона евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Челси Пашалич Марио
Комментарии (17)
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oyabun
1501595546
Ну хоть что то более-менее серьезное.. Ждемс с нетерпением официального подтверждения, а то уже и не верится после массы неподтвержденных слухов по трансферам.
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SEREZHA7575
1501595761
главное чтобы играл,а не отбывал номер!
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Evgeniy32
1501595916
Достойное усиление. Главное, что бы не сорвалось. Еще бы Москвичам пару игроков успеть приобрести перед стартом ЛЧ.
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zigbert
1501598250
Если все решится положительно,то это усиление Спартака.
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Приус
1501599451
Если выйдет против Зенита и сразу забьет, вот фокус будет.
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СШГЭС
1501600059
Привезет Каррере подарок от Конте.
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Сибирь за Спартак
1501600596
Чересчур много внимания к нему.
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mialkov
1501601167
Ждем с нетерпением и с надеждой на классную игру!
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Svoysvoemubrat
1501601424
Интересно посмотреть, что же такое Массимо в нем увидел, что лично просил о нем Конте.
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Одинокий волк Маквейд
1501602051
Если удачно впишется на позицию *десятки*, такую карусель можно будет крутить, что всем тошно будет.
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