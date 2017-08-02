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    Маммана провел первую тренировку в Санкт-Петербурге

    Новоиспеченный защитник санкт-петербургского «Зенита» Эмануэль Маммана в первый день августа провел первую тренировку с новыми партнерами. Перед ней аргентинец прошел через знаменитый тоннель для новичков, где нужно достичь конца, продираясь через беспорядочные шуточные удары по спине.

    Напомним, что стоимость трансфера южноамериканца составила 16 миллионов евро. Срок контракта рассчитан на пять лет.

    Дебютировать в сине-бело-голубой форме Маммана может уже в ближайшее воскресенье, когда его команда в рамках четвертого тура РФПЛ сыграет против московского «Спартака».

    Источник: ФК «Зенит»

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    02.08.2017 00:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2269

      dyema 2 августа 2017, 08:42

      Будет очень интересно посмотреть, особенно против Спартака.......

      2
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      Рейтинг: +8

      Aleks000 2 августа 2017, 07:14

      ещё один аргентинец

      0
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