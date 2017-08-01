Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игру «Зенит» – «Спартак» на федеральном канале «Матч ТВ» прокомментируют Казанский и Моссаковский

    Стали известны фамилии комментаторов, под чью работу болельщики по всей стране будут созерцать события четвертого тура РФПЛ. Так, на главную игру уик-энда между «Зенитом» и «Спартаком» назначены Денис Казанский и Михаил Моссаковский.

    4 августа (пятница)
    20:00: «Анжи» – «Ростов» (телеканал «Наш футбол»; комментатор – Александр Шмурнов).

    5 августа (суббота)
    15:00: «Уфа» – «Ахмат» («Наш футбол»; Артем Шмельков).
    17:30: «Динамо» – «Амкар» («Матч ТВ»; Роман Гутцайт, Нобель Арустамян).
    20:00: «Локомотив» – СКА («Матч ТВ»; Сергей Кривохарченко, Евгения Перунова).

    6 августа (воскресенье)
    15:00: «Арсенал» – «Тосно» («Наш футбол»; Роман Трушечкин, Семен Зигаев).
    17:30: ЦСКА – «Рубин» («Матч ТВ»; Нобель Арустамян, Тимур Журавель).
    20:00: «Краснодар» – «Урал» («Наш футбол»; Сергей Кривохарченко).
    20:00: «Зенит» – «Спартак» («Матч ТВ»; Денис Казанский, Михаил Моссаковский).

    Ранее стали известны судейские назначения на четвертый тур.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2017 23:29
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17734

      paracetamol 2 августа 2017, 12:43

      Ставь Орлова! Не нужным нам казанские и моссаковские трепачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      okolofutbola 2 августа 2017, 08:05

      где великий комментатор Питера Орлов?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +151

      VITPO > okolofutbola 2 августа 2017, 09:44

      Нету! Антимонопольный комитет поработал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > okolofutbola 2 августа 2017, 12:25

      Орлова сделали генеральным продюссером на радио, в медиа холдинге Газпрома... Я в офис радио Зенит приезжал недавно за призом, видел его там. Думаю он не будет больше комментировать особо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 2 августа 2017, 00:16

      Казань и Москва прокомментируют Зенит)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11