Игру «Зенит» – «Спартак» на федеральном канале «Матч ТВ» прокомментируют Казанский и Моссаковский

Стали известны фамилии комментаторов, под чью работу болельщики по всей стране будут созерцать события четвертого тура РФПЛ. Так, на главную игру уик-энда между «Зенитом» и «Спартаком» назначены Денис Казанский и Михаил Моссаковский.

4 августа (пятница)

20:00: «Анжи» – «Ростов» (телеканал «Наш футбол»; комментатор – Александр Шмурнов).

5 августа (суббота)

15:00: «Уфа» – «Ахмат» («Наш футбол»; Артем Шмельков).

17:30: «Динамо» – «Амкар» («Матч ТВ»; Роман Гутцайт, Нобель Арустамян).

20:00: «Локомотив» – СКА («Матч ТВ»; Сергей Кривохарченко, Евгения Перунова).

6 августа (воскресенье)

15:00: «Арсенал» – «Тосно» («Наш футбол»; Роман Трушечкин, Семен Зигаев).

17:30: ЦСКА – «Рубин» («Матч ТВ»; Нобель Арустамян, Тимур Журавель).

20:00: «Краснодар» – «Урал» («Наш футбол»; Сергей Кривохарченко).

20:00: «Зенит» – «Спартак» («Матч ТВ»; Денис Казанский, Михаил Моссаковский).

Ранее стали известны судейские назначения на четвертый тур.