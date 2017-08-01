Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Главным судьей матча «Зенит» – «Спартак» будет Вилков

1 августа 2017, 19:08
11

РФС опубликовал судейские назначения на игры четвертого тура РФПЛ. Ключевой матч уик-энда «Зенит»«Спартак» обслужит нижегородец Михаил Вилков.

4 августа (пятница)

«Анжи» – «Ростов»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

5 августа (суббота)

«Уфа» – «Ахмат»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

«Динамо» – «Амкар»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

«Локомотив» – «СКА-Хабаровск»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

6 августа (воскресенье)

«Арсенал» – «Тосно»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

ЦСКА – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

«Зенит» – «Спартак»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Краснодар» – «Урал»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Вилков Михаил
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ДикийАлекс
1501606857
Вилков является одним из самых счастливых судей для "Зенита". При его судействе питерцы набрали более 78 процентов очков, потерпели всего одно поражение – от ЦСКА в марте 2014 года (0:1). Из 13 домашних матчей сине-бело-голубые выиграли девять при четырех ничьих.Но всё это слова,будем надеться что представитель Фемиды не вмешается в битву двух столиц.Боже,Спартак храни!
Ответить
мыцык
1501607195
А чё не Фурсенко?
Ответить
paracetamol
1501611785
У нас что, вообще судей нет, Вилкова назначать?
Ответить
Макаронник
1501619579
Скандальный судья, его, вроде вообще отстраняли от премьеры... назначение бред, но посмотрим.
Ответить
zlobny_zenitos
1501660638
Да уж...не сдюжит он такой матч...Он слабоват...свалится в кривое судейство, а потом будут у всех претензии к друг другу... Считаю назначение неудачным для такого матча. Может испортить игру, как одной так и другой команде...
Ответить
Главные новости
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
23:06
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
22:47
5
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
4
Стал известен новый клуб Родри
21:56
1
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
21:48
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
7
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
76
Все новости
Все новости
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
23:21
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
1
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
1
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
34
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
4
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
15
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
6
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
26
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+