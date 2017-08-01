Главным судьей матча «Зенит» – «Спартак» будет Вилков

РФС опубликовал судейские назначения на игры четвертого тура РФПЛ. Ключевой матч уик-энда «Зенит» – «Спартак» обслужит нижегородец Михаил Вилков.
4 августа (пятница)
«Анжи» – «Ростов»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
5 августа (суббота)
«Уфа» – «Ахмат»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
«Динамо» – «Амкар»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
«Локомотив» – «СКА-Хабаровск»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
6 августа (воскресенье)
«Арсенал» – «Тосно»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
ЦСКА – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
«Зенит» – «Спартак»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Краснодар» – «Урал»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).