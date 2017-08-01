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    Главным судьей матча «Зенит» – «Спартак» будет Вилков

    РФС опубликовал судейские назначения на игры четвертого тура РФПЛ. Ключевой матч уик-энда «Зенит»«Спартак» обслужит нижегородец Михаил Вилков.

    4 августа (пятница)

    «Анжи» – «Ростов»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

    5 августа (суббота)

    «Уфа» – «Ахмат»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

    «Динамо» – «Амкар»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

    «Локомотив» – «СКА-Хабаровск»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

    6 августа (воскресенье)

    «Арсенал» – «Тосно»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

    ЦСКА – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

    «Зенит» – «Спартак»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

    «Краснодар» – «Урал»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

    Источник: РФС

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    01.08.2017 19:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 2 августа 2017, 10:57

      Да уж...не сдюжит он такой матч...Он слабоват...свалится в кривое судейство, а потом будут у всех претензии к друг другу... Считаю назначение неудачным для такого матча. Может испортить игру, как одной так и другой команде...

      0
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      Рейтинг: +14

      Макаронник 1 августа 2017, 23:32

      Скандальный судья, его, вроде вообще отстраняли от премьеры... назначение бред, но посмотрим.

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      Рейтинг: +17733

      paracetamol 1 августа 2017, 21:23

      У нас что, вообще судей нет, Вилкова назначать?

      0
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      Рейтинг: -16

      мыцык 1 августа 2017, 20:06

      А чё не Фурсенко?

      -1
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 1 августа 2017, 20:00

      Вилков является одним из самых счастливых судей для "Зенита". При его судействе питерцы набрали более 78 процентов очков, потерпели всего одно поражение – от ЦСКА в марте 2014 года (0:1). Из 13 домашних матчей сине-бело-голубые выиграли девять при четырех ничьих.Но всё это слова,будем надеться что представитель Фемиды не вмешается в битву двух столиц.Боже,Спартак храни!

      0
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol > ДикийАлекс 1 августа 2017, 21:24

      О чем ты говоришь? Это обычная статистика Зенита.

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      Рейтинг: +616

      smersh45 > ДикийАлекс 1 августа 2017, 21:29

      не плач девчонка пройдут дожди ......

      -2
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс > smersh45 3 августа 2017, 16:26

      А я и не жалуюсь,так цифрами оперировал просто,не понял где ты увидел с моей стороны недовольство?А Зенит мы и так обыграем,хоть с Вилковым,хоть с ещё каким рефери,вот увидишь.

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