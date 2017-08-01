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  • Бекхэм испортил своим подписчикам в инстаграме удовольствие от просмотра нового сезона «Игры престолов»

Бекхэм испортил своим подписчикам в инстаграме удовольствие от просмотра нового сезона «Игры престолов»

1 августа 2017, 18:19
10

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бэкхем вызвал негодование армии своих поклонников из-за того, что в своем инстаграме он заранее выкладывал так называемые «спойлеры» из седьмого сезона популярного сериала «Игры престолов».

В соцсети 42-летний футболист публиковал истории о просмотре новых серии за сутки до их официального показа на британском телевидении. При этом Бэкхем сопровождал свои посты комментариями, полными восторга.

Многие из фанатов англичанина в комментариях просили прекратить портить им впечатление от просмотра сериала, а один пользователь сети заявил, что «Бекхэм испортил просмотр «Игры Престолов» своими историями в инстаграме так же, как испортил чемпионат мира-1998 для сборной Англии».

Напомним, на мировом первенстве во Франции полузащитник схлопотал удаление в поединке 1/8 финала с Аргентиной, который Англия в итоге проиграла по пенальти.

Источник: Evening Standard
Англия
Комментарии (10)
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DUMOH
1501601247
Уже не первый раз слышу про эту самую Игру Престолов!Что же там такого?)))
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