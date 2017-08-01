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    Бекхэм испортил своим подписчикам в инстаграме удовольствие от просмотра нового сезона «Игры престолов»

    Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бэкхем вызвал негодование армии своих поклонников из-за того, что в своем инстаграме он заранее выкладывал так называемые «спойлеры» из седьмого сезона популярного сериала «Игры престолов».

    В соцсети 42-летний футболист публиковал истории о просмотре новых серии за сутки до их официального показа на британском телевидении. При этом Бэкхем сопровождал свои посты комментариями, полными восторга.

    Многие из фанатов англичанина в комментариях просили прекратить портить им впечатление от просмотра сериала, а один пользователь сети заявил, что «Бекхэм испортил просмотр «Игры Престолов» своими историями в инстаграме так же, как испортил чемпионат мира-1998 для сборной Англии».

    Напомним, на мировом первенстве во Франции полузащитник схлопотал удаление в поединке 1/8 финала с Аргентиной, который Англия в итоге проиграла по пенальти.

    Источник: Evening Standard

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    01.08.2017 18:19
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 1 августа 2017, 18:27

      Уже не первый раз слышу про эту самую Игру Престолов!Что же там такого?)))

      3
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      Рейтинг: +55

      red-white-power > DUMOH 1 августа 2017, 18:48

      Ты видимо из леса недавно вернулся

      -3
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > red-white-power 1 августа 2017, 18:58

      Я просто телевизор,кроме Матч ТВ,вобще не смотрю...

      3
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      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > DUMOH 1 августа 2017, 19:23

      А ее по телевизору и не показывают.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH > Freyk 1 августа 2017, 19:58

      Телепрограмма по моему региону заявляет обратное...

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > DUMOH 1 августа 2017, 20:31

      Игра Престолов огонь. сначала принципиально не смотрел, когда вокруг все говорили как это круто. НО всё же примерно после выхода 4-5 сезонов решил посмотреть и остался в диком восторге.

      -1
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      Рейтинг: +55

      red-white-power > DUMOH 5 августа 2017, 13:52

      Я тоже не смотрю, причем тут телевизор, это самый популярный сериал в мире. Как минимум, ты должен был слышать о нем, в интернете то ты сидишь и с людьми вероятно общаешься

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > red-white-power 5 августа 2017, 14:03

      А ты читать научись,друг!Мой самый первый коммент,в котором я и написал,что уже не первый раз о нем слышу!!!

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      Рейтинг: +55

      red-white-power > DUMOH 22 августа 2017, 12:42

      слышал звон, да не знает, где он! что тогда спрашиваешь о чем сериал, если много раз о нем слышал? дурачка какого-то включил с самого начала

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > red-white-power 22 августа 2017, 16:19

      Я много раз о нем слышал?Где ты такое опять вычитал?)))Ужас,читать то совсем не умеем)))Да и даже если уж дальше следовать твоей логике,то легко можно слышать просто название,а сути не знать!

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