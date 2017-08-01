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Манолас заявил, что остается в «Роме»

1 августа 2017, 16:25
4

Защитник «Ромы» Костас Манолас заверил, что он останется в римском клубе после сорвавшегося перехода в «Зенит». Напомним, 26-летний игрок в последний момент отказался подписывать контракт с петербуржцами из-за разногласий по финансовым условиям.

Ранее появилась информация, что в услугах грека заинтересован «Ювентус», и представители «старой синьоры» проведут переговоры с «волками» на предмет его возможного перехода.

«Остаюсь ли я в «Роме»? Определенно. Ничего пока не могу сказать насчет продления моего контракта, так как я не знаю, что может произойти. Но я остаюсь», – сказа Манолас.

Нынешнее соглашение Маноласа с «джаллоросси» истекает в июне 2019 года. В прошлом сезоне футболист провел 45 матчей, сделал две результативные передачи и заработал 12 желтых карточек.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Рома Зенит Манолас Костас
Комментарии (4)
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Большой Медведь
1501596461
И хорошо. В Зените он не нужен, с таким-то характером...
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zlobny_zenitos
1501598473
Нашумели, нашумели...прям как будто супер игрок. Грек как грек, аргентинца взяли в защиту молодого за то. Мне кажется, что они ответственнее относятся к делу...чем греки...(мое мнение личное, к грекам претензий не имею). :)
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giluxa1963
1501599061
он что думал ему как в китае платить будут
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insider_retro
1501601269
Отыгранный мячик... Уже никому не интересно, куда он покатится.....
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