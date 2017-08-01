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    Манолас заявил, что остается в «Роме»

    Защитник «Ромы» Костас Манолас заверил, что он останется в римском клубе после сорвавшегося перехода в «Зенит». Напомним, 26-летний игрок в последний момент отказался подписывать контракт с петербуржцами из-за разногласий по финансовым условиям.

    Ранее появилась информация, что в услугах грека заинтересован «Ювентус», и представители «старой синьоры» проведут переговоры с «волками» на предмет его возможного перехода.

    «Остаюсь ли я в «Роме»? Определенно. Ничего пока не могу сказать насчет продления моего контракта, так как я не знаю, что может произойти. Но я остаюсь», – сказа Манолас.

    Нынешнее соглашение Маноласа с «джаллоросси» истекает в июне 2019 года. В прошлом сезоне футболист провел 45 матчей, сделал две результативные передачи и заработал 12 желтых карточек.

    Источник: Football Italia

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    01.08.2017 16:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 августа 2017, 18:27

      Отыгранный мячик... Уже никому не интересно, куда он покатится.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 1 августа 2017, 17:51

      он что думал ему как в китае платить будут

      2
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 1 августа 2017, 17:41

      Нашумели, нашумели...прям как будто супер игрок. Грек как грек, аргентинца взяли в защиту молодого за то. Мне кажется, что они ответственнее относятся к делу...чем греки...(мое мнение личное, к грекам претензий не имею). :)

      2
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      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 1 августа 2017, 17:07

      И хорошо. В Зените он не нужен, с таким-то характером...

      3
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