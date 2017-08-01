Манолас заявил, что остается в «Роме»

Защитник «Ромы» Костас Манолас заверил, что он останется в римском клубе после сорвавшегося перехода в «Зенит». Напомним, 26-летний игрок в последний момент отказался подписывать контракт с петербуржцами из-за разногласий по финансовым условиям.

Ранее появилась информация, что в услугах грека заинтересован «Ювентус», и представители «старой синьоры» проведут переговоры с «волками» на предмет его возможного перехода.

«Остаюсь ли я в «Роме»? Определенно. Ничего пока не могу сказать насчет продления моего контракта, так как я не знаю, что может произойти. Но я остаюсь», – сказа Манолас.

Нынешнее соглашение Маноласа с «джаллоросси» истекает в июне 2019 года. В прошлом сезоне футболист провел 45 матчей, сделал две результативные передачи и заработал 12 желтых карточек.