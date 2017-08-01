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    Широков – Смолову: «У вас ус отклеился»

    Экс-полузащитник «Спартака» и «Краснодара» Роман Широков, побывавший на матче третьего тура между красно-белыми и «быками», на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с нападающим «горожан» Федором Смоловым, который в настоящее время не играет из-за травмы, но пришел поддержать своих партнеров на «Открытие Арену».

    Отметим, что 27-летний форвард в тот день имел весьма непривычный вид – он отрастил усы. Как заявил сам Смолов, это было сделано на удачу. Широков прокомментировал данный факт цитатой из известной советской киноленты «Бриллиантовая рука».

    «У вас ус отклеился», – написал Широков.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    01.08.2017 13:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1168

      Argon 2 августа 2017, 01:12

      Чел из 80-х

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 1 августа 2017, 20:22

      а может это тату под носом?)))))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 1 августа 2017, 17:36

      не усики, а пропуск в трусики

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      aam 1 августа 2017, 17:04

      попытался пошутить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +105

      klyukin 1 августа 2017, 14:10

      береги руку федя!

      6
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