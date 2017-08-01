Широков – Смолову: «У вас ус отклеился»

Экс-полузащитник «Спартака» и «Краснодара» Роман Широков, побывавший на матче третьего тура между красно-белыми и «быками», на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с нападающим «горожан» Федором Смоловым, который в настоящее время не играет из-за травмы, но пришел поддержать своих партнеров на «Открытие Арену».

Отметим, что 27-летний форвард в тот день имел весьма непривычный вид – он отрастил усы. Как заявил сам Смолов, это было сделано на удачу. Широков прокомментировал данный факт цитатой из известной советской киноленты «Бриллиантовая рука».

«У вас ус отклеился», – написал Широков.