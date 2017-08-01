Луческу – кандидат на пост главного тренера сборной Турции

Экс-главный тренер «Зенита» Мирча Луческу ведет переговоры с Федерацией футбола Турции по поводу работы на должности наставника национальной команды. На прошлой неделе с данного поста в отставку был отправлен Фатих Терим, возглавлявший турков с 2013 году.

Напомним, румынский специалист провел в петербургском клубе сезон-2016/17, после чего покинул его по решению клубного руководства. Ранее он с 2004 по 2016 год тренировал донецкий «Шахтер».