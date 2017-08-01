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    Луческу – кандидат на пост главного тренера сборной Турции

    Экс-главный тренер «Зенита» Мирча Луческу ведет переговоры с Федерацией футбола Турции по поводу работы на должности наставника национальной команды. На прошлой неделе с данного поста в отставку был отправлен Фатих Терим, возглавлявший турков с 2013 году.

    Напомним, румынский специалист провел в петербургском клубе сезон-2016/17, после чего покинул его по решению клубного руководства. Ранее он с 2004 по 2016 год тренировал донецкий «Шахтер».

    Источник: fanatik.com.tr

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    01.08.2017 13:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 1 августа 2017, 16:03

      Интересно зачем турки уволили "императора" Терима , у них в группе довольно рабочая ситуация , если они смогут выиграть все оставшиеся матчи, то они займут первое место в группе ( короче все зависит от них).

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      Рейтинг: +971

      г.Онега 1 августа 2017, 13:42

      Блан получил предложение возглавить сборную Турции

      Француз Лоран Блан, который ранее работал в «ПСЖ» и сборной Франции, может возглавить национальную команду Турции, сообщает Fotospor. Федерация футбола этой страны уже сделала официальное предложение специалисту.



      На прошлой неделе президент федерации футбола Турции Йылдырым Демиронен побывал в Париже, где встретился и провел переговоры с 51-летним специалистом. В сборной Турции Блан заменит Фатиха Терима, который покинул этот пост после четырех лет работы.



      На данный момент сборная Турции идет на третьем месте в своей группе в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018, уступая командам Хорватии и Исландии.

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      Рейтинг: +971

      г.Онега > г.Онега 1 августа 2017, 13:43

      вот что вчера бомбардир на чирикал

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 1 августа 2017, 13:42

      Вот это они зря...)))

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      Рейтинг: -4

      Рулонъ Обоевъ 1 августа 2017, 13:30

      ахахах))) пизда румыну))) турки терпеть не станут, сразу ёбнут его))))

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Рулонъ Обоевъ 1 августа 2017, 15:45

      Это да, если ныть будет так же как в Зените, то поле плохое, то судьи нас мочат, его замочат болельщики прям на скамейке

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