Луческу – кандидат на пост главного тренера сборной Турции

Интересно зачем турки уволили "императора" Терима , у них в группе довольно рабочая ситуация , если они смогут выиграть все оставшиеся матчи, то они займут первое место в группе ( короче все зависит от них).
Экс-главный тренер «Зенита» Мирча Луческу ведет переговоры с Федерацией футбола Турции по поводу работы на должности наставника национальной команды. На прошлой неделе с данного поста в отставку был отправлен Фатих Терим, возглавлявший турков с 2013 году.
Напомним, румынский специалист провел в петербургском клубе сезон-2016/17, после чего покинул его по решению клубного руководства. Ранее он с 2004 по 2016 год тренировал донецкий «Шахтер».