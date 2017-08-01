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    Глушаков: «Контракт со «Спартаком» пока не продлен, но я обещаю, что это никак не скажется на игре»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подчеркнул, что на его игре никак не отразится тот факт, что его контракт с клубом пока не продлен. В настоящее время между сторонами ведутся переговоры, однако соглашение пока не достигнуто.

    «Это смешно. Разве я позволял усомниться в своем профессионализме? Всегда выходил на поле и бился. Да, контракт пока не продлен, и переговоры продолжаются, но я обещаю, что это никак не скажется на игре. «Спартак» – родная команда. Не имею права ее подвести или отнестись к игре и капитанским обязанностям несерьезно, что бы вокруг ни происходило.

    У меня было личное общение с Каррерой, если честно. После «Уфы». Обсуждали и игру, и ситуацию в коллективе. В команде все хорошо. Будем, как и раньше, биться за победу в каждом матче», – сказал Глушаков.

    Напомним, Глушаков перешел в «Спартак» из «Локомотива» в июле 2013 года. Его нынешнее соглашение истекает летом 2019 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.08.2017 12:09
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17971

      арейская 2 августа 2017, 01:52

      Вот как заговорил, наверняка пообещали удовлетворить его запросы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 1 августа 2017, 13:38

      Доказывай игрой

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 1 августа 2017, 13:37

      Уже сказывается. Во всех играх этого сезона Глушаков на себя не похож. Чего стоит только не забитый Краснодару гол. А первый пропущенный с Динамо тоже начался с обреза Глушакова.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +752

      alex1004 > ViktorMG 1 августа 2017, 15:05

      Эти проблемы скорее всего из-за скорректированной подготовки к сезону в связи с участием в КК.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 августа 2017, 13:24

      Слова истинного мужчины-главное чтобы они шли от сердца.

      2
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 1 августа 2017, 12:27

      Ну у него действующий контракт еще 2 года, так что никуда он не денется. А будет артачиться по поводу нового контракта - сядет на лавку. И кому тогда он будет нужен в 19-м году 32-х летним, не в форме футболистом? Один всего сезон пока человек отыграл на высоком уровне. Это не показатель, чтобы требовать повышения ЗП. Вот если и нынешний сезон так же отыграет - тогда ДА! Совсем другой разговор. Любой скажет - Заслужил!

      8
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > oyabun 1 августа 2017, 14:07

      Лучше не скажешь. Я тоже самое сказал, когда была статья вчера или позавчера про его контракт. Поддерживаю на 100%!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 августа 2017, 12:26

      три ляма просит, за что?

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