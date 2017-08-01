Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глушаков: «Контракт со «Спартаком» пока не продлен, но я обещаю, что это никак не скажется на игре»

Глушаков: «Контракт со «Спартаком» пока не продлен, но я обещаю, что это никак не скажется на игре»

1 августа 2017, 12:09
8

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подчеркнул, что на его игре никак не отразится тот факт, что его контракт с клубом пока не продлен. В настоящее время между сторонами ведутся переговоры, однако соглашение пока не достигнуто.

«Это смешно. Разве я позволял усомниться в своем профессионализме? Всегда выходил на поле и бился. Да, контракт пока не продлен, и переговоры продолжаются, но я обещаю, что это никак не скажется на игре. «Спартак» – родная команда. Не имею права ее подвести или отнестись к игре и капитанским обязанностям несерьезно, что бы вокруг ни происходило.

У меня было личное общение с Каррерой, если честно. После «Уфы». Обсуждали и игру, и ситуацию в коллективе. В команде все хорошо. Будем, как и раньше, биться за победу в каждом матче», – сказал Глушаков.

Напомним, Глушаков перешел в «Спартак» из «Локомотива» в июле 2013 года. Его нынешнее соглашение истекает летом 2019 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1501579580
три ляма просит, за что?
Ответить
oyabun
1501579628
Ну у него действующий контракт еще 2 года, так что никуда он не денется. А будет артачиться по поводу нового контракта - сядет на лавку. И кому тогда он будет нужен в 19-м году 32-х летним, не в форме футболистом? Один всего сезон пока человек отыграл на высоком уровне. Это не показатель, чтобы требовать повышения ЗП. Вот если и нынешний сезон так же отыграет - тогда ДА! Совсем другой разговор. Любой скажет - Заслужил!
Ответить
Диктор
1501583071
Слова истинного мужчины-главное чтобы они шли от сердца.
Ответить
ViktorMG
1501583849
Уже сказывается. Во всех играх этого сезона Глушаков на себя не похож. Чего стоит только не забитый Краснодару гол. А первый пропущенный с Динамо тоже начался с обреза Глушакова.
Ответить
nik55
1501583892
Доказывай игрой
Ответить
арейская
1501627945
Вот как заговорил, наверняка пообещали удовлетворить его запросы...
Ответить
Главные новости
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
23:06
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
22:47
4
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
4
Стал известен новый клуб Родри
21:56
1
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
21:48
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
7
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
76
Все новости
Все новости
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
23:21
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
1
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
1
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
34
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
4
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
15
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
6
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
26
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+