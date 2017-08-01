Глушаков: «Контракт со «Спартаком» пока не продлен, но я обещаю, что это никак не скажется на игре»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подчеркнул, что на его игре никак не отразится тот факт, что его контракт с клубом пока не продлен. В настоящее время между сторонами ведутся переговоры, однако соглашение пока не достигнуто.

«Это смешно. Разве я позволял усомниться в своем профессионализме? Всегда выходил на поле и бился. Да, контракт пока не продлен, и переговоры продолжаются, но я обещаю, что это никак не скажется на игре. «Спартак» – родная команда. Не имею права ее подвести или отнестись к игре и капитанским обязанностям несерьезно, что бы вокруг ни происходило.

У меня было личное общение с Каррерой, если честно. После «Уфы». Обсуждали и игру, и ситуацию в коллективе. В команде все хорошо. Будем, как и раньше, биться за победу в каждом матче», – сказал Глушаков.

Напомним, Глушаков перешел в «Спартак» из «Локомотива» в июле 2013 года. Его нынешнее соглашение истекает летом 2019 года.