РФПЛ. «Спартак» одержал победу над «Краснодаром»

В матче 3-го тура РФПЛ «Спартак» на «Открытие Арене» оказался сильнее «Краснодара» – 2:0. Голами в составе московского клуба отметились Квинси Промес и Фернандо.

Таким образом, красно-белые одержали первую победу в сезоне и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» – пятый.

Чемпионат России. РФПЛ. 3-й тур

Спартак (Москва) – Краснодар – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Промес, 38 (с пенальти); 2:0 – Фернандо, 45+1.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров, Самедов (Тимофеев, 76), Глушаков, Промес, Фернандо, Зе Луиш, Адриано (Мельгарехо, 90).

«Краснодар»: Синицын, Мартынович (Рамирес, 58), Гранквист, Грицаенко, Газинский, Петров, Жоаозиньо (Мамаев, 58), Каборе, Перейра (Ристич, 75), Клаэссон, Вандерсон.

Предупреждение: нет – Грицаенко, 35.

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