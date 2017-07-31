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РФПЛ. «Спартак» одержал победу над «Краснодаром»

31 июля 2017, 21:24
50

В матче 3-го тура РФПЛ «Спартак» на «Открытие Арене» оказался сильнее «Краснодара» – 2:0. Голами в составе московского клуба отметились Квинси Промес и Фернандо.

Таким образом, красно-белые одержали первую победу в сезоне и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» – пятый.

Чемпионат России. РФПЛ. 3-й тур

Спартак (Москва) – Краснодар – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Промес, 38 (с пенальти); 2:0 – Фернандо, 45+1.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров, Самедов (Тимофеев, 76), Глушаков, Промес, Фернандо, Зе Луиш, Адриано (Мельгарехо, 90).

«Краснодар»: Синицын, Мартынович (Рамирес, 58), Гранквист, Грицаенко, Газинский, Петров, Жоаозиньо (Мамаев, 58), Каборе, Перейра (Ристич, 75), Клаэссон, Вандерсон.

Предупреждение: нет – Грицаенко, 35.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар
Комментарии (50)
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Fancyfall
1501525513
с победой! могли и больше забить
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oyabun
1501525559
С победой КБ братья!!! Лучшие сегодня Промес, Фернандо и Синицын у Краснодара.
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Алекc
1501525571
Спартак с победой! хорошо играли, жаль не реализовали много моментов. PS - А Синицын - молоток!
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mialkov
1501525593
Ну, наконец-то! Всех наших с победой!!!
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Gotvig
1501525683
С почином КРАСНО БЕЛЫЕ
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Челнинец
1501525790
Все заслуженно, Спартак был сильнее, Синицын респект тащил, Зобнина не хватает!
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turist82
1501526027
Фернандо конечно мастер! Пусть бомжатине теперь такую же банку положит, да чтоб рикошетом - дзюбу в нокаут отправить )))
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4agaaa
1501526063
Хорошая игра, достойный соперник!!! С победой!!!
Ответить
insider_retro
1501526083
Какая игра!!... Какие исполнители!!.. Вандерсон, Бокетти, Клаэссон, Фернандо!!.. За полкоманды рубился КВИНСИ, а вратарюга СИНИЦЫН спас краснодарцев от крупного поражения!!!!... Всё было не пересолено, не приторно, а очень вкусно!!!!!.. Больше таких матчей!!!...
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zigbert
1501527559
Во втором тайме проскакивала мысль не получилась бы аналогия как с динамо,но молодцы сыграли более строго. С победой друзья!!!
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