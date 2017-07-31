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  • Промес: «В прошлом году я тоже давал указания партнерам, мы стали чемпионами, и никто не возникал»

Промес: «В прошлом году я тоже давал указания партнерам, мы стали чемпионами, и никто не возникал»

31 июля 2017, 14:42
15

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, как проходит его общение с партнерами по команде. По словам голландца, он может высказывать обоюдные претензии игрокам красно-белых.

«Слушают ли меня в команде? А почему нет? Почему бы им не слушать меня? Полагаете, у нас конфликт? Это футбол. Как так получилось, что мы пропустили на 90-й минуте в матче с «Динамо»? Я могу об этом поговорить или нет? Они также могут предъявить мне претензию: «Промес, а что ж ты не забил три гола?»

Мы одна команда, и мы должны разговаривать друг с другом. В прошлом году я тоже давал указания: мы стали чемпионами, и никто не возникал. А теперь, когда мы забуксовали, все только и говорят, что Промес нервничает, Промес то, Промес се. Полная чепуха. Если меня что-то и нервирует, то исключительно весь этот бред», – сказал Промес.

Напомним, в первых двух турах РФПЛ «Спартак» сумел добыть всего два очка, сыграв вничью с «Динамо» (2:2) и «Уфой» (0:0).

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (15)
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hevbn 28
1501502594
Не понимаю от куда берутся эти слухи, если из-за того, как он прореагировал на ничью в матче с Динамо да он был зол , но было бы как то странно если было бы не так, после матча в котором ты на последних минутах упускаешь победу. Конечно Промес игрок который может и даже должен по моему выговаривать своим партнерам , если он считает это нужным потому что он один из лучших игроков команды и по моему он заслужил звания "сенатор" как бы его назвали в Италии ( так в Италии называют игроков которые влияют на команду изнутри) , я думаю такие игроки есть в каждой команде.P.S. Мне вообще нравится как команда реагирует на неудачи , видно что им не безразлично это.
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Рулонъ Обоевъ
1501504218
Всё поменялось.....негры дают указания белым.....
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oyabun
1501504922
Вот он рецепт успеха!! Короче, Антоха, ори на партнеров как хочешь, но чтобы положительный результат в играх обеспечил! Раз уж получилось в прошлом сезоне ))
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Одинокий волк Маквейд
1501505236
Антоха, забей сегодня победный гол и никто возникать не будет.
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Вадим 1972
1501505354
Если это поможет, то ори на всех, пока голос не сорвёшь. А лучше забей парочку и это будет самое лучшее.
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subbotaspartak
1501505564
Забей, Антоха, три гола, А потом уж бла-бла-бла.
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Приус
1501505760
Это разве указания, вот Горлукович пихал, так пихал молодым Титову, Тихонову, Аленичеву. Ничего, игроками стали.
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СШГЭС
1501506186
Весь пар в слова не выпусти, на голы оставь.
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Сибирь за Спартак
1501506490
Если не побеждать дома, на хрена вообще играть.
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APchelov
1501510707
Нервничает. Вот так начинается бздец
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