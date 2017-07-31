Промес: «В прошлом году я тоже давал указания партнерам, мы стали чемпионами, и никто не возникал»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, как проходит его общение с партнерами по команде. По словам голландца, он может высказывать обоюдные претензии игрокам красно-белых.

«Слушают ли меня в команде? А почему нет? Почему бы им не слушать меня? Полагаете, у нас конфликт? Это футбол. Как так получилось, что мы пропустили на 90-й минуте в матче с «Динамо»? Я могу об этом поговорить или нет? Они также могут предъявить мне претензию: «Промес, а что ж ты не забил три гола?»

Мы одна команда, и мы должны разговаривать друг с другом. В прошлом году я тоже давал указания: мы стали чемпионами, и никто не возникал. А теперь, когда мы забуксовали, все только и говорят, что Промес нервничает, Промес то, Промес се. Полная чепуха. Если меня что-то и нервирует, то исключительно весь этот бред», – сказал Промес.

Напомним, в первых двух турах РФПЛ «Спартак» сумел добыть всего два очка, сыграв вничью с «Динамо» (2:2) и «Уфой» (0:0).