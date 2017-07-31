Митрюшкин во второй раз подряд признан болельщиками «Сьона» лучшим игроком матча

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин во втором матче подряд становится лучшим игроком по версии болельщиков. На этот раз он был выбран лучшим футболистом в поединке второго тура швейцарской Суперлиги с «Лозанной» (1:0). Россиянин получил 65% голосов.

В минувшем туре во встрече с «Туном» (1:0) 21-летний страж ворот также был признан лучшим игроком.

Митрюшкин выступает за «Сьон» с февраля 2016 после перехода из «Спартака».