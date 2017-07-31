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  • Митрюшкин во второй раз подряд признан болельщиками «Сьона» лучшим игроком матча

Митрюшкин во второй раз подряд признан болельщиками «Сьона» лучшим игроком матча

31 июля 2017, 13:34
11

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин во втором матче подряд становится лучшим игроком по версии болельщиков. На этот раз он был выбран лучшим футболистом в поединке второго тура швейцарской Суперлиги с «Лозанной» (1:0). Россиянин получил 65% голосов.

В минувшем туре во встрече с «Туном» (1:0) 21-летний страж ворот также был признан лучшим игроком.

Митрюшкин выступает за «Сьон» с февраля 2016 после перехода из «Спартака».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Сьон»
Швейцария. Суперлига Сьон Митрюшкин Антон
Комментарии (11)
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xLINDAx
1501498635
Пора бы под знамёна и главной сборной пробоваться...в Сьоне феерит.
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Александ1982
1501498872
могли взять на кубок конфедерации хотя бы 3 вратарем, чтоб знакомился и тренировался с сборной, нет набрали старичков !!! удачи тебе Антон
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Liverpool#krasnodar
1501502698
Вот это реально молодец тор.
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Tolegeniskakov
1501503915
Замена Акинфееву!!
Ответить
Футболозавр Рекс
1501504212
А в ЛЕ 3-0 литовцам влетели...
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insider_retro
1501508015
Опаааа!.... Воротчик в сырно-часовом чемпе подрастает!...))
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