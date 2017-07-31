Промес: «Я знаком со Смоловым, но не уговаривал его перейти в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес подтвердил, что знаком с нападающим «Краснодара» Федором Смоловым. При этом голландец отметил, что не уговаривал россиянина присоединиться к красно-белым.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заинтересован в приобретении 27-летнего форварда.

«Да, мы знакомы со Смоловым. Каждый раз, когда мы видимся на поле, то перекидываемся парой слов. У нас есть общий приятель, который нас познакомил. Я очень уважаю Федора, он хороший игрок. Не пытался ли я уговорить его перейти в «Спартак»? Мы не настолько регулярно общаемся. Он не является мне другом. И, повторюсь, не моя забота находить новых игроков», – сказал Промес.