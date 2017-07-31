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  • Промес: «Хорошо, что «Спартак» играет с основными конкурентами в первых турах. Надо показать, кто тут хозяин»

Промес: «Хорошо, что «Спартак» играет с основными конкурентами в первых турах. Надо показать, кто тут хозяин»

31 июля 2017, 12:46
26

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал невнятное начало сезона для команды. При этом голландец подчеркнул, что сыграть со всеми основными конкурентами в первых турах, – это хорошо.

– У «Спартака» выдался странный старт сезона. Сначала вроде выиграли очередной трофей, Суперкубок, а потом сыграли два матча вничью. В чем дело?

– Не нужно ставить в один ряд матч за Суперкубок и то, что происходит сейчас. Суперкубок мы уже завоевали, а теперь идет чемпионат. Мы играем неплохо, но результата пока нет. Это, конечно, расстраивает.

– Массимо Каррера уже не один раз апеллировал к усталости. Справедливо?

– Возможно, мы действительно немного устали.

– Но ведь сезон только начался. Разве это нормально, что команда устает на старте чемпионата?

– Нет, это не очень хорошо. Но в случае с «Динамо» мы играли всего через три дня после матча за Суперкубок, в котором пришлось провести 120 минут. Так или иначе, усталость не может быть оправданием ни в матче с «Динамо», ни в игре против «Уфы». Мы должны были побеждать – и все. Знаете, больше не хочу об этом говорить: эти игры в прошлом, готовимся к следующей. Надеюсь, мы сможем адаптироваться к необходимости играть много матчей.

– Вы уже видели, какой у вас календарь? В первых семи турах «Спартаку» предстоит сыграть чуть ли не со всеми своими основными конкурентами. Это нормально?

– Думаю, это хорошо. Мы «Спартак», мы должны показать, кто тут хозяин. Лучше сделать это сразу, чтобы все понимали, что их ждет в этом сезоне. Так что меня календарь полностью устраивает. Чем сильнее соперник, тем больше возможностей продемонстрировать все, на что мы способны.

Напомним, в первых стартовых турах подопечным Массимо Карреры предстоит провести матчи с «Краснодаром», «Зенитом», ЦСКА и «Локомотивом».

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (26)
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SPARTAK 85
1501494543
Посмотрим сегодня как вы будете показывать. Вперед Спартак!
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multiscan
1501494650
Что-то не особо получается эта показуха с хозяином.
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ivanthebest
1501496509
Молодец Антоха. Вперёд ребятки, верим в Вас!
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порт
1501496641
Хозяева, ха-ха-ха.
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xLINDAx
1501497981
Игра с Краснодаром многое покажет что и почему.., а так то - атакующие команды - запасаемся пивом с таранкой и ждём зрелища!
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ANDY38
1501498127
Вот развеселил!! Ты в ЛЧ покажи, на что способен!!! Хотя, если уже устал - то результат один : 0 очков в группе и домой на щите!!!
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acer2003
1501498628
Посмотрим,что скажет Промес ,если "Быки", сегодня, наставят Спартачам рога )))
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СНА-17
1501498871
Ближайшие игры и покажут, хорошо это или нет, а мы посмотрим.
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APchelov
1501501333
Заявления насчёт того, кто хозяин, преждевременны. Сегодня легко можно потерять три оча. В воскресенье ещё три. А дальше нервяк. И под откос
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SLAVAKPCC
1501512013
Ахахах,мясо как безногая дворняжка,вроде жалко,а брать и лечить никто не хочет.
Ответить
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