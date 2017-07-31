Промес: «Хорошо, что «Спартак» играет с основными конкурентами в первых турах. Надо показать, кто тут хозяин»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал невнятное начало сезона для команды. При этом голландец подчеркнул, что сыграть со всеми основными конкурентами в первых турах, – это хорошо.

– У «Спартака» выдался странный старт сезона. Сначала вроде выиграли очередной трофей, Суперкубок, а потом сыграли два матча вничью. В чем дело?

– Не нужно ставить в один ряд матч за Суперкубок и то, что происходит сейчас. Суперкубок мы уже завоевали, а теперь идет чемпионат. Мы играем неплохо, но результата пока нет. Это, конечно, расстраивает.

– Массимо Каррера уже не один раз апеллировал к усталости. Справедливо?

– Возможно, мы действительно немного устали.

– Но ведь сезон только начался. Разве это нормально, что команда устает на старте чемпионата?

– Нет, это не очень хорошо. Но в случае с «Динамо» мы играли всего через три дня после матча за Суперкубок, в котором пришлось провести 120 минут. Так или иначе, усталость не может быть оправданием ни в матче с «Динамо», ни в игре против «Уфы». Мы должны были побеждать – и все. Знаете, больше не хочу об этом говорить: эти игры в прошлом, готовимся к следующей. Надеюсь, мы сможем адаптироваться к необходимости играть много матчей.

– Вы уже видели, какой у вас календарь? В первых семи турах «Спартаку» предстоит сыграть чуть ли не со всеми своими основными конкурентами. Это нормально?

– Думаю, это хорошо. Мы «Спартак», мы должны показать, кто тут хозяин. Лучше сделать это сразу, чтобы все понимали, что их ждет в этом сезоне. Так что меня календарь полностью устраивает. Чем сильнее соперник, тем больше возможностей продемонстрировать все, на что мы способны.

Напомним, в первых стартовых турах подопечным Массимо Карреры предстоит провести матчи с «Краснодаром», «Зенитом», ЦСКА и «Локомотивом».