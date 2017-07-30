Куадрадо может перейти в «Рому»

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо может сменить клуб. Как сообщается, «Рома» рассматривает колумбийца в виде альтернативы для Рияда Мареза, которого римляне никак не могут приобрести у «Лестера».

Стоимость Куадрадо оценивается в 30 миллионов евро. Сам хавбек рискует в предстоящем сезоне получить меньше игрового времени в «Ювентусе» после летних трансферов туринцев.

В минувшем сезоне Куадрадо провел в чемпионате Италии 30 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.