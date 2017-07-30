Защитник «Тосно» хочет в будущем попасть в «Челси»

Защитник «Тосно» Раде Дугалич отметил, что мечтает продолжить карьеру в Англии. Футболист хотел бы попасть в «Челси».

«Я не скрываю своей любви к «Челси». Все очень просто – хотел бы когда-нибудь играть в этом клубе. Настраиваю себя (смеется). Вообще, это моя любимая команда. И 26-й номер, который у меня на игровой майке, взял из-за Терри, он тоже выступал под ним.

Сейчас, когда «Тосно» играет в Премьер-лиге, быть на виду у европейских скаутов стало легче. Возможно, Россия и не входит в топ-пять футбольных чемпионатов, но качественные игроки всегда на карандаше у европейских команд. Нужно стараться и не упускать своего шанса. Что же касается разговоров об уровне РФПЛ, о сложности раскрыться после России в Европе – не могу об этом рассуждать. Если игрок захочет, то будет выкладываться так, что в итоге придет к цели», – заявил Дугалич.

В нынешнем сезоне защитник провел в чемпионате России два матча, в которых результативными действиями не отличился.