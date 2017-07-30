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Защитник «Тосно» хочет в будущем попасть в «Челси»

30 июля 2017, 06:50
7

Защитник «Тосно» Раде Дугалич отметил, что мечтает продолжить карьеру в Англии. Футболист хотел бы попасть в «Челси».

«Я не скрываю своей любви к «Челси». Все очень просто – хотел бы когда-нибудь играть в этом клубе. Настраиваю себя (смеется). Вообще, это моя любимая команда. И 26-й номер, который у меня на игровой майке, взял из-за Терри, он тоже выступал под ним.

Сейчас, когда «Тосно» играет в Премьер-лиге, быть на виду у европейских скаутов стало легче. Возможно, Россия и не входит в топ-пять футбольных чемпионатов, но качественные игроки всегда на карандаше у европейских команд. Нужно стараться и не упускать своего шанса. Что же касается разговоров об уровне РФПЛ, о сложности раскрыться после России в Европе – не могу об этом рассуждать. Если игрок захочет, то будет выкладываться так, что в итоге придет к цели», – заявил Дугалич.

В нынешнем сезоне защитник провел в чемпионате России два матча, в которых результативными действиями не отличился.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Тосно Челси Дугалич Раде
Комментарии (7)
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Грыззь
1501387333
Дерзай, скромняга!
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EcioAuditore
1501391103
Если заиграет, кто то из топ клубов так скажем России возьмет ,а там легче будет потом попасть в Челси
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shinnik
1501394307
Наверно, в следующей жизни, Когда я буду в "Челси", Тос-на-на-на.
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серега кашин
1501396529
мечтать не вредно
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xLINDAx
1501403723
Неплохая хотелка такая..).
Ответить
Alex Y
1501404836
Сапогов в Ювентус хотел, но сейчас кто то спросит, а кто это, хотя он не русский значит возможность есть
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Аристократ Олжик
1501425778
мечтать не вредно . . .
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