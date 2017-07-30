Алвес: «Барселона» – легкий вариант для Неймара. Миром правят храбрые»

Защитник «ПСЖ» Даниэль Алвес прокомментировал возможный трансфер Неймара из «Барселоны» в парижский клуб.

«Остаться в «Барселоне» – очень легкий вариант для Неймара. Миром правят храбрые», – сказал игрок.

Напомним, 34-летний Алвес дебютировал за новую команду в победном матче за Суперкубок Франции. Бразилец отметился забитым мячом и голевой передачей. По завершении встречи футболист был признан лучшим ее игроком.

Согласно последней информации, Неймар объявит о своем переходе сегодня. Официально трансфер будет завершен на следующей неделе. Сумма сделки составит 450 миллионов евро.