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  • Роналдиньо – о трансфере Неймара: «Он должен сделать то, что говорит ему сердце»

Роналдиньо – о трансфере Неймара: «Он должен сделать то, что говорит ему сердце»

29 июля 2017, 21:00

Экс-игрок «Барселоны» и «ПСЖ» Роналдиньо поделился мнением о возможном переходе Неймара из каталонского клуба в парижский. Обладатель «Золотого мяча»-2005 находится в Гондурасе.

«Он должен сделать то, что говорит ему сердце. Тогда он будет счастлив.

Я уже стар, но мне сложно перестать играть в футбол, ведь я люблю это больше всего. Мне хочется помогать футболу и вносить свой вклад, например, открывая футбольные школы», – 37-летний бразилец.

В воскресенье Роналдиньо примет участие в товарищеском матче местных команд «Мотагуа» и «Реал Эспанья».

Источник: Marca
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Бразилия Роналдиньо
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