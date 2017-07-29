Бердыев: «Мы начинаем с глобальных вопросов, но до мелочей еще не дошли. Все сразу не бывает, нужно время»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после матча 3-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:1) отметил, что его подопечным нужно время для сыгранности и построения игры.

Напомним, специалист возглавил казанский клуб перед началом нынешнего сезона. Ранее Бердыев работал с «Рубином» в период с 2001 по 2013 год.

– В концовке матча была нервозность в игре на втором этаже. С чем это связано?

– Такая проблема есть в обороне, это было и в матче в Санкт-Петербурге. У нас очень много мелких проблем, и эти мелочи важны, они влияют на результат.

Мы начинаем с глобальных вопросов, но до мелочей еще не дошли. Все сразу не бывает, нужно время.

– В первом тайме было заметно, что у «Рубина» проблемы с выходом из обороны в атаку. Что делать?

– Мы работаем над позиционной атакой. Все сразу не бывает. Нужно время, потерпите. Первый пас, позиции, структурная расстановка. Это требует время.