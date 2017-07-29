«Интер» нацелен на приобретение хавбека «Барселоны» Рафиньи

«Интер» заинтересован в услугах полузащитника «Барселоны» Рафиньи, однако миланцам придется столкнуться с конкуренцией со стороны «Ливерпуля».

«Нерадзурри» стремятся укрепить состав перед новым сезоном, однако пока им удалось приобрести лишь защитника Милана Шкриньяра у «Сампдории» и хавбека Борху Валеро у «Фиорентины».

В свою очередь, «Ливерпуль» также хочет заполучить 24-летнего футболиста и может рассчитывать на включение его в сделку по полузащитнику Филиппе Коутиньо, который может перебраться в каталонский клуб.

Нынешнее соглашение Рафиньи с сине-гранатовыми рассчитано до июля 2020 года. Его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.