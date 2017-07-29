Французский рэпер, болеющий за «ПСЖ», разместил фотографию с Неймаром

Французский рэп-исполнитель Мэтр Гимс опубликовал в своем инстаграм-аккаунте снимок с Неймаром.

«Он здесь», – подписал пост болельщик «ПСЖ», добавив хэштег с названием клуба.

В течение нескольких недель ряд СМИ сообщает о том, что нападающий «Барселоны» может перейти в парижский клуб. Сумма сделки оценивается в 450 миллионов евро. Согласно Esporte Interativo, трансфер состоится на следующей неделе. В случае перехода УЕФА может наказать вице-чемпионов Франции за нарушение правил финансового фэйр-плей.