Ерохин, Полоз и Анюков – в основе «Зенита» на матч с «Бней-Иегудой»

Стали известны стартовые составы на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между санкт-петербургским «Зенитом» и израильским «Бней-Иегудой».

«Бней-Иегуда»: Зубас, Тургеман, Бен-Ари, Абаши, Горнада, Чибота, Азуз, Вальскис, Кандиль, Финиш, Бар-Буцагло.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Кришито, Хави Гарсия, Полоз, Кокорин, Жулиано, Нету, Жирков, Ерохин, Иванович.

Игра состоится в Тель-Авиве 27 июля и начнется в 20:30 по Москве.«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи.

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