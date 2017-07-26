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  • Аленичев: «Вдвойне приятно победить «Оренбург», который поставил задачу вернуться в Премьер-лигу»

Аленичев: «Вдвойне приятно победить «Оренбург», который поставил задачу вернуться в Премьер-лигу»

26 июля 2017, 20:49
3

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итог победе над «Оренбургом» (2:0) в матче четвертого тура ФНЛ.

«Хочу поздравить болельщиков и ребят с очень важной победой над сильным соперником, который в прошлом году выступал в Премьер-лиге и поставил задачу туда вернуться в этом сезоне. Приятно вдвойне победить такую команду. Рад, что забили два гола, рад, что это сделал Андрей Козлов (на 15 и 20 минутах – прим. «Бомбардира»). Хотя не столь принципиально то, кто забивает голы. Просто по-человечески рад за Андрюху, что забил такие быстрые и красивые голы.

После голов мы опустились назад, хотя я такую установку ребятам не давал. Это свойственно команде, когда она ведет в счете и хочет его сохранить. В перерыве сделали поправки и, считаю, не дали создать опасных моментов за исключением того эпизода, где Валера допустил грубейшую ошибку. Сегодня, считаю, моя команда превзошла в каких-то компонентах соперника и заслуженно победила», – сказал экс-игрок сборной России.

По итогам четырех туров команда из Красноярска набрала девять очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.

Источник: ФК «Енисей»
Россия. ФНЛ Енисей Оренбург Аленичев Дмитрий
Комментарии (3)
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XaXatyn
1501091672
Аленичев хороший тренер , видно сразу как под его руководством команда преображается !
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ARSENAL TULA
1501092838
Успехов ДАА, очень важная для него победа
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Дядя Серёжа
1501122064
Жми Алень.
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