ФНЛ. «Томь» прервала трехматчевую серию из поражений, обыграв «Крылья Советов», и другие результаты

Встреча четвертого тура ФНЛ «Крылья Советов» – «Томь» завершилась победой гостей с минимальным счетом. Голом отметился защитник Анте Пульич. Томская команда одержала первую победу в сезоне – прежде подопечные Валерия Петракова проиграли все три встречи.

В других матчах «Олимпиец» дома обыграл «Химки», «Спартак-2» избежал поражения в Курске, а вторая команда «Зенита» вырвала победу в концовке встречи с «Сибирью».

Россия. Первенство ФНЛ. 4-й тур

Олимпиец (Нижний Новгород) – Химки – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Морозов, 9.

Крылья Советов (Самара) – Томь (Томск) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Пульич, 29.

Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Сибирь (Новосибирск) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Круговой, 48; 1:1 – Житнев, 66 (с пенальти), 2:1 – Андреев, 89.

Волгарь (Астрахань) – Луч-Энергия (Владивосток) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Акбашев, 55; 2:0 – Сутормин, 58 (с пенальти).

Авангард (Курск) – Спартак-2 (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:1 – Аппаев, 22; 1:1 – Нимели, 82.

Факел (Воронеж) – Тюмень – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Чхапелия, 51.

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