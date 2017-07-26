Газзаев: «Судя по играм с «Динамо» и «Уфой», «Спартак» продолжает праздновать»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мыслями о московским «Спартаке» в контексте стартовавшего сезона, в котором красно-белым предстоит защищать титул чемпионов страны.

– Во время церемонии награждения «Спартака» Массимо Каррера специально на глазах у всех снял золотую медаль и убрал в карман, давая посыл – о победе надо забыть, уже мечтаю о новых титулах. Как вам его поступок?

– Каррера поступил абсолютно правильно. Уже в этом сезоне «Спартаку» предстоит доказать, что его чемпионство – не случайность. Еще недавно красно-белым пели дифирамбы, но сейчас все начинается заново. А спрос со стороны болельщиков будет другим. И все соперники тоже станут играть против «Спартака» на пределе возможностей. В прошлом году его не воспринимали так же серьезно, как «Зенит» или ЦСКА. А теперь каждый выездной матч, даже к аутсайдеру, – это приезд чемпиона и, соответственно, максимальная самоотдача команды противника.

Нынешний чемпионат важен и персонально для Карреры. Да, он привел «Спартак» к чемпионству. Но ведь до 50 с лишним лет итальянец даже не работал главным тренером, никак себя не проявлял. Ему необходимо доказать, что победа в 2017-м – не разовый успех.

В общем, Каррера прав, показывая команде: «Хватит праздновать!» Вот только матчи с «Динамо» и «Уфой» показали, что «Спартак», похоже, все-таки еще празднует.