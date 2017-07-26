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  • Газзаев: «Судя по играм с «Динамо» и «Уфой», «Спартак» продолжает праздновать»

Газзаев: «Судя по играм с «Динамо» и «Уфой», «Спартак» продолжает праздновать»

26 июля 2017, 14:52
17

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мыслями о московским «Спартаке» в контексте стартовавшего сезона, в котором красно-белым предстоит защищать титул чемпионов страны.

– Во время церемонии награждения «Спартака» Массимо Каррера специально на глазах у всех снял золотую медаль и убрал в карман, давая посыл – о победе надо забыть, уже мечтаю о новых титулах. Как вам его поступок?

– Каррера поступил абсолютно правильно. Уже в этом сезоне «Спартаку» предстоит доказать, что его чемпионство – не случайность. Еще недавно красно-белым пели дифирамбы, но сейчас все начинается заново. А спрос со стороны болельщиков будет другим. И все соперники тоже станут играть против «Спартака» на пределе возможностей. В прошлом году его не воспринимали так же серьезно, как «Зенит» или ЦСКА. А теперь каждый выездной матч, даже к аутсайдеру, – это приезд чемпиона и, соответственно, максимальная самоотдача команды противника.

Нынешний чемпионат важен и персонально для Карреры. Да, он привел «Спартак» к чемпионству. Но ведь до 50 с лишним лет итальянец даже не работал главным тренером, никак себя не проявлял. Ему необходимо доказать, что победа в 2017-м – не разовый успех.

В общем, Каррера прав, показывая команде: «Хватит праздновать!» Вот только матчи с «Динамо» и «Уфой» показали, что «Спартак», похоже, все-таки еще празднует.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Газзаев Валерий
Комментарии (17)
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DeutschlandUberAlles
1501070781
Правда!
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acer2003
1501071867
Видно отходняк ещё )))
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dok66
1501071971
И у меня такое же ощущение , что игроки Спартака до сих пор в состоянии эйфории после чемпионства . И все сейчас поднимут перед ними лапки вверх . Таки нет , наоборот ! Подняться на вершину легче , чем на ней остаться !
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multiscan
1501072855
Академикам на костылях (уже давно не с палочками и не только спартаковцам) наплевать на то, что говорит тренер, они же своё бабло и не играя получат, согласно контракта, который составлен специально под их отношение к игре.
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PNZ1985
1501073659
судя по фотке на "рыбалке " самогон Глушака не допили до конца)) Уфа не даст соврать!
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nik55
1501074060
Доля истины в словах есть
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paracetamol
1501084126
Еще с Краснодаром и Зенитом пусть попразднует.
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P10NER
1501089018
Ну ещё 10-15 лет будет праздновать, потом может надоест и играть начнёт!!
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батог
1501093021
Ну где-то прав Валера.....
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vovan55
1501104961
"звезды" на поле - все стойте, мы к вам приехали на матч, будем мячи забивать, не рыпайтесь...но увы!
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