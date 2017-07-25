Альба: «Вся «Барселона» уверена в работе тренерского штаба»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба отметил уверенную работу с командой нового главного тренера команды Эрнесто Вальверде.

«У нас у всех есть уверенность в нашем тренерском штабе. На днях мы отлично сыграли против «Ювентуса», команды, которая весь прошлый сезон нам доставляла неприятности.

Мы здорово провели оба тайма этой встречи. Эрнесто Вальверде отлично справляется со своими обязанностями, он спокоен и имеет четкое понимание происходящего», – заявил Альба.

Напомним, что «Барселона» в товарищеском матче сыграла с «Ювентусом» со счетом 2:1.