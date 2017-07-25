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    Кайо не хочет играть в «Зените»

    Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо заявил, что не хочет играть в России. Напомним, что в его услугах серьезную заинтересованность проявлял «Зенит».

    «Сейчас все, что я могу сказать на этот счет – я не собираюсь переходить в «Зенит». Что касается будущего, то здесь все в руках бога. Что будет, то будет.

    Единственное предложение, которое я получил, было от «Зенита», но мне оно не интересно. На сегодняшний день нет никакой конкретики. Трудно сказать, останусь я или нет», – рассказал Кайо GloboEsporte.

    Ранее сообщалось, что петербургский клуб отказался приобретать 23-летнего футболиста за 18 миллионов евро. Сине-бело-голубые хотели купить бразильца в рассрочку, но получили отказ. Руководство «Сан-Паулу» потребовало за игрока всю сумму сразу.

    В текущем сезоне Кайо провел 22 матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2017 11:16
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 25 июля 2017, 22:19

      И Слава Богу.... Пускай на рынке бананами торгует...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 июля 2017, 16:43

      вот и ладненько игрок зеркальный часто ломается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17733

      paracetamol 25 июля 2017, 16:36

      Зенит 2 раза не приглашает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      ELDA 25 июля 2017, 15:56

      Вы написали в заголовке: Не хочет играть в Зените. А потом узнается что он не хочет играть в России, а потом снова узнается что не хочет играть в Зените. Так он в России не хочет играть или в Зените.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      Burunduk 25 июля 2017, 15:38

      Свято место пусто не бывает!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol > Burunduk 25 июля 2017, 15:39

      Вот именно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 25 июля 2017, 13:02

      Если бы Зенит очень нуждался в нем,сделка бы состоялась.В рассрочку-это на авось,может прокатит.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июля 2017, 12:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Правильное решение. Зачем карьеру губить.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +17733

      paracetamol > OfaZavr 25 июля 2017, 15:40

      Завтра он в Спартак перейдет?

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 25 июля 2017, 12:03

      пусть идет в арарат

      3
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      Рейтинг: -4

      Рулонъ Обоевъ 25 июля 2017, 12:01

      Ну так можно и не играть, если не хочешь.... просто подписываешь контракт, а сам отдыхаешь, куришь кальян, бухаешь, а бабло при этом капает на карточку. У нас многие так делают. Если что-то непонятно, можно с Погребняком связаться, он подробнее расскажет как и что.

      4
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      Рейтинг: +886

      xColaz 25 июля 2017, 11:58

      Мне так нравится трансферная тактика Зенита. Тупо рассылают на всех игроков предложения и смотрят какие не отбреют. Даже не нужна заранее на игрока или агента выходить и спрашивать

      3
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