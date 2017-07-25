Кайо не хочет играть в «Зените»

Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо заявил, что не хочет играть в России. Напомним, что в его услугах серьезную заинтересованность проявлял «Зенит».

«Сейчас все, что я могу сказать на этот счет – я не собираюсь переходить в «Зенит». Что касается будущего, то здесь все в руках бога. Что будет, то будет.

Единственное предложение, которое я получил, было от «Зенита», но мне оно не интересно. На сегодняшний день нет никакой конкретики. Трудно сказать, останусь я или нет», – рассказал Кайо GloboEsporte.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб отказался приобретать 23-летнего футболиста за 18 миллионов евро. Сине-бело-голубые хотели купить бразильца в рассрочку, но получили отказ. Руководство «Сан-Паулу» потребовало за игрока всю сумму сразу.

В текущем сезоне Кайо провел 22 матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.