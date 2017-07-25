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Кайо не хочет играть в «Зените»

25 июля 2017, 11:16
21

Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо заявил, что не хочет играть в России. Напомним, что в его услугах серьезную заинтересованность проявлял «Зенит».

«Сейчас все, что я могу сказать на этот счет – я не собираюсь переходить в «Зенит». Что касается будущего, то здесь все в руках бога. Что будет, то будет.

Единственное предложение, которое я получил, было от «Зенита», но мне оно не интересно. На сегодняшний день нет никакой конкретики. Трудно сказать, останусь я или нет», – рассказал Кайо GloboEsporte.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб отказался приобретать 23-летнего футболиста за 18 миллионов евро. Сине-бело-голубые хотели купить бразильца в рассрочку, но получили отказ. Руководство «Сан-Паулу» потребовало за игрока всю сумму сразу.

В текущем сезоне Кайо провел 22 матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Трансферы Зенит Сан-Паулу Кайо Родриго
Комментарии (21)
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Дядя Серёжа
1500971029
А чё, газом не берут?
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xLINDAx
1500971866
Если очень нужен - предложат больше и будет - "болел за Зенит с 5-ти лет", "для меня это новый вызов", "Сан-Паулу останется в сердце" и т.п.), а может и правда с солнышка на морозы не хочет, поглядим..прям интересно как далее..
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STAFOR13
1500972079
ахаха агент подсказал, то был согласен, только в Зенит хотел в рассрочку его взять, а щас он ангелом себя выставляет, что деньги у него не на первом месте...
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Робинзон
1500973067
ясно что не хочет в Барселону небось хочет .
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xColaz
1500973096
Мне так нравится трансферная тактика Зенита. Тупо рассылают на всех игроков предложения и смотрят какие не отбреют. Даже не нужна заранее на игрока или агента выходить и спрашивать
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Рулонъ Обоевъ
1500973289
Ну так можно и не играть, если не хочешь.... просто подписываешь контракт, а сам отдыхаешь, куришь кальян, бухаешь, а бабло при этом капает на карточку. У нас многие так делают. Если что-то непонятно, можно с Погребняком связаться, он подробнее расскажет как и что.
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Igor Belousov
1500973439
пусть идет в арарат
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OfaZavr
1500975594
Правильное решение. Зачем карьеру губить.
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sidul1
1500976978
Если бы Зенит очень нуждался в нем,сделка бы состоялась.В рассрочку-это на авось,может прокатит.
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qwera 1969
1501010383
И Слава Богу.... Пускай на рынке бананами торгует...
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