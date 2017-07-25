Сарсания: «Зенит» интересовался Павоном. У него была опция выкупа, но мы посчитали ее слишком высокой»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что петербургский клуб рассматривал вариант приобретения нападающего «Бока Хуниорс» Кристиана Павона, однако сделка не состоялась по финансовым причинам.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые могут приобрести 21-летнего аргентинца за 16 миллионов евро.

«Срыв трансфера Павона? Это не совсем так. Мы интересовались им на определенном этапе, но «Бока Хуниорс» отказалась его продавать. У него была опция выкупа, но мы посчитали ее слишком высокой», – сказал Сарсания.