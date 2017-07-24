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    Бышовец: «В группу Лиги чемпионов ЦСКА может выйти, но не больше»

    Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах ЦСКА, прокомментировал результат матча второго тура между армейцами и «Локомотивом» (1:3), а также порассуждал относительно перспектив красно-синих в Лиге чемпионов.

    «У команды есть проблемы не только в обороне, но и в атаке. В игре с «Локо» Виктор Гончаренко принял решение действовать фактически без флангов, и эта тактика себя не оправдала. Армейцам не удавалось проходить насыщенную оборону соперника через центр. В итоге и Александр Головин, и Алан Дзагоев практически выпали из игры. А потом еще и Бибраса Натхо заменили. После этой рокировки игра ЦСКА в центре поля окончательно развалилась.

    А оборона армейцев провела откровенно неудачный матч. Мы видим, что хромает взаимодействие между братьями Березуцкими и Виктором Васиным. С Сергеем Игнашевичем линия защиты ЦСКА выглядит куда монолитнее. Васин несколько выпадает из игры ЦСКА, и здесь уже приходится говорить о его футбольных качествах. Например, Виктору не хватает стартовой скорости.

    Потенциал у него есть, но его нужно раскрывать. Ему 29 лет? А что делать! В конце концов, оборона ЦСКА – это не только Виктор, а плод групповых взаимодействий Березуцких, Васина, Марио Фернандеса, Георгия Щенникова и Понтуса Вернблума.

    Никаких чудес от ЦСКА в Лиге чемпионов я не жду. В группу они еще могут попасть, но не больше. Состава армейцев и прежде не хватало на то, чтобы побороться за путевку в плей-офф. Для этого необходимы другие тренерские и футбольные ресурсы», – сказал Бышовец в интервью «RT на русском».

    Напомним, в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов ЦСКА встретится с греческим АЕКом. Матчи пройдут 25 июля и 2 августа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2017 14:27
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5455

      Дядя Серёжа 25 июля 2017, 05:18

      "Фиорентина, давала миллион за Бышевца"-----
      Сегодня день памяти Высоцкого,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 24 июля 2017, 21:46

      Стратегия у ЦСКА! Как всегда выйти в группу! Патом опять взять 4 место! И гонка за чемпионство!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +423

      Drapik 24 июля 2017, 18:03

      У Бышовца-тренера, кроме Сеула, ничего нет. Поэтому смело можно предсказывать, что ЦСКА либо не выйдет в группой этап, либо пройдет в плей-офф.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 июля 2017, 17:59

      Вроде бы не глупый был гл. тренер сборной А. Бышовец, а выводы делает по одной
      игре и забыл, что впереди у ПФК ЦСКА игра в ЛЧ с АЕКом. Однако, Бышовцу делаю
      скидку на возраст и старые взгляды на современный футбол. Важно мнение тех
      тренеров, которые непосредственно работают, в настоящее время, с командами, а
      не тех которые сидят на пенсии, смотрят футбол с позиций 60-х--70-х гг и комментируют. Всем нашим командам, участвующим в ЛЧ ЛЕ желаю удачи и
      успехов и как можно дальше продвинуться в этих турнирах.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 24 июля 2017, 17:05

      В группу бы вышли и то было бы радостно!

      2
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 24 июля 2017, 16:47

      В тренерские ресурсы Бышовца ЦСКА не нуждается.

      4
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 24 июля 2017, 16:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ну так гинеру главное бабло в группе намыть на судей и всё

      -7
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      Рейтинг: +1481

      GM > карасевщина 24 июля 2017, 20:21

      а карасевщине главное очередную х...ю в комменты написать

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 июля 2017, 15:55

      максимум на лигу европы с группы.... увы...,но это реальность

      1
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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 24 июля 2017, 14:52

      На свои тренерские качества намекаешь,неудачник!?

      4
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      Рейтинг: +4024

      raritet > АЛЕКС 58 24 июля 2017, 15:54

      Да нет , так более менее ,обьективно о рельных шансах на этот год. Кто его знает, может быть удачным трансфер этого лета?

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