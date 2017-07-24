Бышовец: «В группу Лиги чемпионов ЦСКА может выйти, но не больше»

Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах ЦСКА, прокомментировал результат матча второго тура между армейцами и «Локомотивом» (1:3), а также порассуждал относительно перспектив красно-синих в Лиге чемпионов.

«У команды есть проблемы не только в обороне, но и в атаке. В игре с «Локо» Виктор Гончаренко принял решение действовать фактически без флангов, и эта тактика себя не оправдала. Армейцам не удавалось проходить насыщенную оборону соперника через центр. В итоге и Александр Головин, и Алан Дзагоев практически выпали из игры. А потом еще и Бибраса Натхо заменили. После этой рокировки игра ЦСКА в центре поля окончательно развалилась.

А оборона армейцев провела откровенно неудачный матч. Мы видим, что хромает взаимодействие между братьями Березуцкими и Виктором Васиным. С Сергеем Игнашевичем линия защиты ЦСКА выглядит куда монолитнее. Васин несколько выпадает из игры ЦСКА, и здесь уже приходится говорить о его футбольных качествах. Например, Виктору не хватает стартовой скорости.

Потенциал у него есть, но его нужно раскрывать. Ему 29 лет? А что делать! В конце концов, оборона ЦСКА – это не только Виктор, а плод групповых взаимодействий Березуцких, Васина, Марио Фернандеса, Георгия Щенникова и Понтуса Вернблума.

Никаких чудес от ЦСКА в Лиге чемпионов я не жду. В группу они еще могут попасть, но не больше. Состава армейцев и прежде не хватало на то, чтобы побороться за путевку в плей-офф. Для этого необходимы другие тренерские и футбольные ресурсы», – сказал Бышовец в интервью «RT на русском».

Напомним, в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов ЦСКА встретится с греческим АЕКом. Матчи пройдут 25 июля и 2 августа.