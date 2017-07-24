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  • Бышовец: «В группу Лиги чемпионов ЦСКА может выйти, но не больше»

Бышовец: «В группу Лиги чемпионов ЦСКА может выйти, но не больше»

24 июля 2017, 14:27
11

Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах ЦСКА, прокомментировал результат матча второго тура между армейцами и «Локомотивом» (1:3), а также порассуждал относительно перспектив красно-синих в Лиге чемпионов.

«У команды есть проблемы не только в обороне, но и в атаке. В игре с «Локо» Виктор Гончаренко принял решение действовать фактически без флангов, и эта тактика себя не оправдала. Армейцам не удавалось проходить насыщенную оборону соперника через центр. В итоге и Александр Головин, и Алан Дзагоев практически выпали из игры. А потом еще и Бибраса Натхо заменили. После этой рокировки игра ЦСКА в центре поля окончательно развалилась.

А оборона армейцев провела откровенно неудачный матч. Мы видим, что хромает взаимодействие между братьями Березуцкими и Виктором Васиным. С Сергеем Игнашевичем линия защиты ЦСКА выглядит куда монолитнее. Васин несколько выпадает из игры ЦСКА, и здесь уже приходится говорить о его футбольных качествах. Например, Виктору не хватает стартовой скорости.

Потенциал у него есть, но его нужно раскрывать. Ему 29 лет? А что делать! В конце концов, оборона ЦСКА – это не только Виктор, а плод групповых взаимодействий Березуцких, Васина, Марио Фернандеса, Георгия Щенникова и Понтуса Вернблума.

Никаких чудес от ЦСКА в Лиге чемпионов я не жду. В группу они еще могут попасть, но не больше. Состава армейцев и прежде не хватало на то, чтобы побороться за путевку в плей-офф. Для этого необходимы другие тренерские и футбольные ресурсы», – сказал Бышовец в интервью «RT на русском».

Напомним, в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов ЦСКА встретится с греческим АЕКом. Матчи пройдут 25 июля и 2 августа.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ЦСКА Бышовец Анатолий
Комментарии (11)
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АЛЕКС 58
1500897136
На свои тренерские качества намекаешь,неудачник!?
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84aivengo
1500900943
максимум на лигу европы с группы.... увы...,но это реальность
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карасевщина
1500902321
ну так гинеру главное бабло в группе намыть на судей и всё
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chempion_cska
1500904026
В тренерские ресурсы Бышовца ЦСКА не нуждается.
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CSKA №1
1500905147
В группу бы вышли и то было бы радостно!
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vladimir-7
1500908394
Вроде бы не глупый был гл. тренер сборной А. Бышовец, а выводы делает по одной игре и забыл, что впереди у ПФК ЦСКА игра в ЛЧ с АЕКом. Однако, Бышовцу делаю скидку на возраст и старые взгляды на современный футбол. Важно мнение тех тренеров, которые непосредственно работают, в настоящее время, с командами, а не тех которые сидят на пенсии, смотрят футбол с позиций 60-х--70-х гг и комментируют. Всем нашим командам, участвующим в ЛЧ ЛЕ желаю удачи и успехов и как можно дальше продвинуться в этих турнирах.
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Drapik
1500908602
У Бышовца-тренера, кроме Сеула, ничего нет. Поэтому смело можно предсказывать, что ЦСКА либо не выйдет в группой этап, либо пройдет в плей-офф.
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_Kesh_Suntar_
1500921986
Стратегия у ЦСКА! Как всегда выйти в группу! Патом опять взять 4 место! И гонка за чемпионство!
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Дядя Серёжа
1500949102
"Фиорентина, давала миллион за Бышевца"----- Сегодня день памяти Высоцкого,
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