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    Неймар получит паспорт гражданина Испании

    Нападающий «Барселоны» Неймар в ближайшее время получит паспорт гражданина Испании. Полтора года назад бразилец подал документы на получение гражданства, процедура должна быть завершена в сентябре.

    Таким образом, 25-летний игрок будет иметь двойное гражданство, что позволит сине-гранатовым освободить в составе одну легионерскую позицию для футболиста, не имеющего паспорта одной из стран Евросоюза.

    Неймар защищает цвета каталонцев с 2013 года. По информации СМИ, форвард в это трансферное окно может перебраться в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро.

    Источник: Mundodeportivo

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    24.07.2017 13:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 24 июля 2017, 17:02

      Старалась Барса, а подарок будет ПСЖ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 24 июля 2017, 15:31

      О какой продаже может идти речь , если он - гражданин Испании ??!!!

      0
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 24 июля 2017, 13:39

      Главное чтобы заплатил налоги и спал спокойно

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > kaa-71 24 июля 2017, 14:59

      Точно). Болеем сегодня! Только Тула, только победа!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 24 июля 2017, 13:33

      Неплохо).

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