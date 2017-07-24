Неймар получит паспорт гражданина Испании

Нападающий «Барселоны» Неймар в ближайшее время получит паспорт гражданина Испании. Полтора года назад бразилец подал документы на получение гражданства, процедура должна быть завершена в сентябре.

Таким образом, 25-летний игрок будет иметь двойное гражданство, что позволит сине-гранатовым освободить в составе одну легионерскую позицию для футболиста, не имеющего паспорта одной из стран Евросоюза.

Неймар защищает цвета каталонцев с 2013 года. По информации СМИ, форвард в это трансферное окно может перебраться в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро.