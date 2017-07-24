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    Ари: «После удара Головина я почувствовал жуткую боль, похоже, без операции не обойтись»

    Нападающий «Локомотива» Ари рассказал об ощущениях после удара по ногам от полузащитника ЦСКА Александра Головина в матче второго тура РФПЛ. По словам бразильца, скорее всего, ему потребуется операция.

    Напомним, железнодорожники обыграли армейцев со счетом 3:1, а сам Ари отметился голом.

    «Я хотел сохранить мяч, но он Головин очень сильно ударил мне по ногам. В этот момент я почувствовал жуткую боль. Именно поэтому я начал кричать и плакать. Сразу подумал о том, что придется делать операцию, потому что эти ощущения были похожи на ту боль, которую я ощутил после прошлой травмы, когда мне пришлось-таки делать операцию. Тогда это случилось тоже в матче против ЦСКА.

    Для меня игра с ЦСКА была чем-то наподобие реванша. Это было фантастикой – мы выиграли со счетом 3:1, я забил гол и очень счастлив. Но моя травма все омрачила. Очень бы хотелось обойтись без операции и скорее вернуться на поле. Мы начали сезон очень хорошо, и нужно продолжать в том же духе», – сказал Ари.

    Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что 31-летний игрок выбыл на длительный срок.

    Источник: Известия

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    24.07.2017 13:10
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 24 июля 2017, 19:13

      на повторе видно, что Головин не грубил, но то, что произошло - шок для всех нас((((

      0
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      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > David_Fio 24 июля 2017, 20:07

      Не, не грубил, просто в колено въехал на всей скорости и нанес травму. Головин еще поплатится за свои постоянные неразумные наглые действия. Но это он потом поймет.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio > Антибиотик 24 июля 2017, 20:24

      да не целился он в колено, игровой момент! я тоже зол не меньше твоего!

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > David_Fio 24 июля 2017, 22:26

      Может в колено и не целился, но с какой злостью на лице он это делал, да и еще что-то выговаривал Ари... На мой взгляд преднамеренно нанес травму, но не думал, что будет так серьезно...

      0
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      Рейтинг: +547

      avera 24 июля 2017, 17:53

      Головин МУДАК! Это не удар по морде, а сознательное нанесение
      профессионального ущерба. И это не первый раз. Или не умеет нормально играть, или сознательно калечит.Желаю ему крестов на
      обоих ногах.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > yarik1_78 24 июля 2017, 20:10

      Ого, подкова от кобылы заговорила!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17733

      paracetamol 24 июля 2017, 16:00

      Головин из молодых, да ранний. Когда ему ногу оторвут, печалиться не буду.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +886

      xColaz > paracetamol 24 июля 2017, 16:35

      Потом подбежит Ари и сзади под шумок засадит тебе в голову грязным волосатым немытым кулаком. Вообще печалиться не будет

      2
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      Рейтинг: +36

      Небомбардир 24 июля 2017, 15:41

      Уже несколько игр отмечается грубая игра со стороны Головина. Рано парень начал борзеть.

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Небомбардир 24 июля 2017, 22:06

      несколько? Головин еще в прошлом сезоне был одним из самых фолящих игроков!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 июля 2017, 15:22

      Был игровой эпизод , никакого криминала ! И причем здесь ЦСКА ? Если это несчастье - так с ним нужно бороться ! Прошли сутки - где резюме по травме Ари ?

      3
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      Рейтинг: +886

      xColaz > dok66 24 июля 2017, 17:09

      Головин красавец! Честно уделал обезьяну, даже не стал бить в голову как крыса

      -1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 24 июля 2017, 15:06

      Ари здоровья, конечно, но не пойму , они до мрт доехать не могут? Пора бы уже конкретики добавить...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 24 июля 2017, 14:56

      Вот какой умник нашелся. Ты же не врач, чтобы решать нужна операция или нет. Твое дело кричать и плакать

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 24 июля 2017, 14:46

      Хорошо,что не сломал тебе ногу АРИ!

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 24 июля 2017, 13:20

      известия бля, не мог Ари такой хуйни сказануть

      -1
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