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  • Ари: «После удара Головина я почувствовал жуткую боль, похоже, без операции не обойтись»

Ари: «После удара Головина я почувствовал жуткую боль, похоже, без операции не обойтись»

24 июля 2017, 13:10
16

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал об ощущениях после удара по ногам от полузащитника ЦСКА Александра Головина в матче второго тура РФПЛ. По словам бразильца, скорее всего, ему потребуется операция.

Напомним, железнодорожники обыграли армейцев со счетом 3:1, а сам Ари отметился голом.

«Я хотел сохранить мяч, но он Головин очень сильно ударил мне по ногам. В этот момент я почувствовал жуткую боль. Именно поэтому я начал кричать и плакать. Сразу подумал о том, что придется делать операцию, потому что эти ощущения были похожи на ту боль, которую я ощутил после прошлой травмы, когда мне пришлось-таки делать операцию. Тогда это случилось тоже в матче против ЦСКА.

Для меня игра с ЦСКА была чем-то наподобие реванша. Это было фантастикой – мы выиграли со счетом 3:1, я забил гол и очень счастлив. Но моя травма все омрачила. Очень бы хотелось обойтись без операции и скорее вернуться на поле. Мы начали сезон очень хорошо, и нужно продолжать в том же духе», – сказал Ари.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что 31-летний игрок выбыл на длительный срок.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Ари Головин Александр
Комментарии (16)
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Diesel133
1500891642
известия бля, не мог Ари такой хуйни сказануть
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Бугимен
1500896793
Хорошо,что не сломал тебе ногу АРИ!
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xColaz
1500897363
Вот какой умник нашелся. Ты же не врач, чтобы решать нужна операция или нет. Твое дело кричать и плакать
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Тазит
1500897979
Ари здоровья, конечно, но не пойму , они до мрт доехать не могут? Пора бы уже конкретики добавить...
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dok66
1500898971
Был игровой эпизод , никакого криминала ! И причем здесь ЦСКА ? Если это несчастье - так с ним нужно бороться ! Прошли сутки - где резюме по травме Ари ?
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Небомбардир
1500900117
Уже несколько игр отмечается грубая игра со стороны Головина. Рано парень начал борзеть.
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paracetamol
1500901258
Головин из молодых, да ранний. Когда ему ногу оторвут, печалиться не буду.
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avera
1500907993
Головин МУДАК! Это не удар по морде, а сознательное нанесение профессионального ущерба. И это не первый раз. Или не умеет нормально играть, или сознательно калечит.Желаю ему крестов на обоих ногах.
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David_Fio
1500912804
на повторе видно, что Головин не грубил, но то, что произошло - шок для всех нас((((
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