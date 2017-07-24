Ари: «После удара Головина я почувствовал жуткую боль, похоже, без операции не обойтись»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал об ощущениях после удара по ногам от полузащитника ЦСКА Александра Головина в матче второго тура РФПЛ. По словам бразильца, скорее всего, ему потребуется операция.

Напомним, железнодорожники обыграли армейцев со счетом 3:1, а сам Ари отметился голом.

«Я хотел сохранить мяч, но он Головин очень сильно ударил мне по ногам. В этот момент я почувствовал жуткую боль. Именно поэтому я начал кричать и плакать. Сразу подумал о том, что придется делать операцию, потому что эти ощущения были похожи на ту боль, которую я ощутил после прошлой травмы, когда мне пришлось-таки делать операцию. Тогда это случилось тоже в матче против ЦСКА.

Для меня игра с ЦСКА была чем-то наподобие реванша. Это было фантастикой – мы выиграли со счетом 3:1, я забил гол и очень счастлив. Но моя травма все омрачила. Очень бы хотелось обойтись без операции и скорее вернуться на поле. Мы начали сезон очень хорошо, и нужно продолжать в том же духе», – сказал Ари.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что 31-летний игрок выбыл на длительный срок.