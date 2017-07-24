Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кафельников не считает, что Глушаков стал играть хуже

    Известный российский теннисист Евгений Кафельников, который является поклонником «Спартака», высказал мнение об игре полузащитника красно-белых Дениса Глушакова на старте сезона.

    Напомним, что в матче 2-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:0) Глушаков не вышел на поле с первых минут.

    – Что не так сейчас Денисом? Устал после Кубка конфедераций, не успел отдохнуть, восстановиться?

    – Не знаю. Лучше этот вопрос адресовать главному тренеру. Я, например, не заметил, что Глушаков стал выглядеть хуже. Может быть, у вас другое мнение. Но, на мой взгляд, Денис остается капитаном и лидером, однако я не в курсе каких-то нюансов внутри коллектива.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2017 01:06
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 24 июля 2017, 10:35

      Кафельников походу новый эксперт Матч ТВ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 24 июля 2017, 08:03

      Комбарова гнать нужно---пользы 0

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > nik55 24 июля 2017, 10:48

      Для серьезных задач нужно 5-6 игроков гнать. Но кого ставить?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 24 июля 2017, 07:11

      Каррера сам в шоке от состояния сборников. Самедов и Смолов просто прикрылись мед. справками.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 24 июля 2017, 06:54

      Я тоже болельщик Спартака с большим стажем, но нельзя же только от любви к клубу слепо не замечать не только то что Глушаков стал хуже играть, но и практически вся команда. Счёт на табло - главный критерий оценки команда. Всё остальное просто эмоции.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > oyabun 24 июля 2017, 07:02

      Согласен, табло не радует, 13 ударов в створ и ни одного гола. Урал вчера Динамо дурака забил и победил. Мяч круглый, а фортуна пока не с нами.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 24 июля 2017, 06:52

      Еще раз повторюсь, что сборники наелись футболом, им на мяч смотреть тошно.

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11