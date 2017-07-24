Кафельников не считает, что Глушаков стал играть хуже

Известный российский теннисист Евгений Кафельников, который является поклонником «Спартака», высказал мнение об игре полузащитника красно-белых Дениса Глушакова на старте сезона.

Напомним, что в матче 2-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:0) Глушаков не вышел на поле с первых минут.

– Что не так сейчас Денисом? Устал после Кубка конфедераций, не успел отдохнуть, восстановиться?

– Не знаю. Лучше этот вопрос адресовать главному тренеру. Я, например, не заметил, что Глушаков стал выглядеть хуже. Может быть, у вас другое мнение. Но, на мой взгляд, Денис остается капитаном и лидером, однако я не в курсе каких-то нюансов внутри коллектива.