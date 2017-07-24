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Кафельников не считает, что Глушаков стал играть хуже

24 июля 2017, 01:06
7

Известный российский теннисист Евгений Кафельников, который является поклонником «Спартака», высказал мнение об игре полузащитника красно-белых Дениса Глушакова на старте сезона.

Напомним, что в матче 2-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:0) Глушаков не вышел на поле с первых минут.

– Что не так сейчас Денисом? Устал после Кубка конфедераций, не успел отдохнуть, восстановиться?

– Не знаю. Лучше этот вопрос адресовать главному тренеру. Я, например, не заметил, что Глушаков стал выглядеть хуже. Может быть, у вас другое мнение. Но, на мой взгляд, Денис остается капитаном и лидером, однако я не в курсе каких-то нюансов внутри коллектива.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (7)
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Одинокий волк Маквейд
1500868353
Еще раз повторюсь, что сборники наелись футболом, им на мяч смотреть тошно.
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oyabun
1500868482
Я тоже болельщик Спартака с большим стажем, но нельзя же только от любви к клубу слепо не замечать не только то что Глушаков стал хуже играть, но и практически вся команда. Счёт на табло - главный критерий оценки команда. Всё остальное просто эмоции.
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Svoysvoemubrat
1500869491
Каррера сам в шоке от состояния сборников. Самедов и Смолов просто прикрылись мед. справками.
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nik55
1500872622
Комбарова гнать нужно---пользы 0
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Argon
1500881753
Кафельников походу новый эксперт Матч ТВ.
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