Семина радует первое место «Локомотива» в таблице РФПЛ

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что доволен текущим положением команды в турнирной таблице чемпионата России. Специалист также отметил настрой и самоотдачу своих подопечных на старте сезона.

Напомним, что железнодорожники лидируют в РФПЛ после двух туров.

«Конечно, первое место радует. Но больше порадовало отношение игроков к минувшему матчу с ЦСКА. Я говорю о настрое команды, об их самоотдаче и подготовке. А очки считать рано. Но я думаю, что из трех минувших матчей два мы провели на очень хорошем уровне», – сказал Семин.