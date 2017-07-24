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    Семина радует первое место «Локомотива» в таблице РФПЛ

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что доволен текущим положением команды в турнирной таблице чемпионата России. Специалист также отметил настрой и самоотдачу своих подопечных на старте сезона.

    Напомним, что железнодорожники лидируют в РФПЛ после двух туров.

    «Конечно, первое место радует. Но больше порадовало отношение игроков к минувшему матчу с ЦСКА. Я говорю о настрое команды, об их самоотдаче и подготовке. А очки считать рано. Но я думаю, что из трех минувших матчей два мы провели на очень хорошем уровне», – сказал Семин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2017 00:21
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 24 июля 2017, 12:40

      Нам это в смысле России)

      0
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 24 июля 2017, 12:37

      Все прекрасно, но скамейки нет, турниров три играть, травм куча, при чем ключевых игроков...Так что Палыч радуйся, пока есть возможность, но не сильно. Надеюсь тебе руководство твое поможет и купит 2-3 футболлера нормальных. Надо что б вы тоже баллы в еврокубках нам набирали.

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 24 июля 2017, 11:15

      Ещё 28 туров впереди. Проиграете все, и в пердив!

      -3
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      Рейтинг: +21

      Ser_Aleks 24 июля 2017, 09:19

      Первое место хорошо, но потеря Ари ох как скажится. Но шанс проявить Галаджану и Коряну

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Ser_Aleks 24 июля 2017, 10:50

      Корян должен выстрелить!....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2894

      Lokofint 24 июля 2017, 08:52

      Первое место то хорошо, но вот травмированных многовато еще и Ари поломался(((

      2
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 24 июля 2017, 07:14

      Армейцев ушатали в одну калитку.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > Svoysvoemubrat 24 июля 2017, 12:03

      Второй тайм да,был хорош

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 24 июля 2017, 07:06

      А еще Палыч сказал, что уже делал Манчини с киевлянами.

      10
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    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 24 июля 2017, 06:53

      Залезть на дерево легко, слазить трудно.

      8
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 июля 2017, 05:53

      Самое главное не расслабляться)))

      3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 июля 2017, 02:21

      Да, пока всё хорошо, посмотрим что будет дальше...

      2
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