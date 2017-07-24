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Семина радует первое место «Локомотива» в таблице РФПЛ

24 июля 2017, 00:21
15

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что доволен текущим положением команды в турнирной таблице чемпионата России. Специалист также отметил настрой и самоотдачу своих подопечных на старте сезона.

Напомним, что железнодорожники лидируют в РФПЛ после двух туров.

«Конечно, первое место радует. Но больше порадовало отношение игроков к минувшему матчу с ЦСКА. Я говорю о настрое команды, об их самоотдаче и подготовке. А очки считать рано. Но я думаю, что из трех минувших матчей два мы провели на очень хорошем уровне», – сказал Семин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (15)
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xLINDAx
1500846549
Ещё бы не радовало).
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Tostao
1500851120
Надолго ли?
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арейская
1500852081
Да, пока всё хорошо, посмотрим что будет дальше...
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a-rakhmatov
1500864829
Самое главное не расслабляться)))
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Одинокий волк Маквейд
1500868434
Залезть на дерево легко, слазить трудно.
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Сибирь за Спартак
1500869167
А еще Палыч сказал, что уже делал Манчини с киевлянами.
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Svoysvoemubrat
1500869690
Армейцев ушатали в одну калитку.
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Lokofint
1500875566
Первое место то хорошо, но вот травмированных многовато еще и Ари поломался(((
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Ser_Aleks
1500877140
Первое место хорошо, но потеря Ари ох как скажится. Но шанс проявить Галаджану и Коряну
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BRO_football
1500884152
Ещё 28 туров впереди. Проиграете все, и в пердив!
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