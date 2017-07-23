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    «Спартак» потерял очки в Уфе. Данило – игрок «Манчестер Сити». Дайджест событий дня

    РФПЛ. «Уфа» и «Спартак» сыграли вничью, чемпион не одержал ни одной победы в новом сезоне

    Встреча второго тура РФПЛ «Уфа»«Спартак» завершилась нулевой ничьей. Команда Массимо Карреры в новом сезоне чемпионата идет без побед. Встреча первого тура против «Динамо» закончилась со счетом 2:2. В другом матче «Урал» с минимальным счетом выиграл у «Динамо».

    Калачев и Гацкан могли перейти в «Рубин», Бердыев поддержал их решение остаться

    Полузащитники «Ростова» Тимофей Калачев и Александр Гацкан имели предложение от «Рубина». 9 июня в казанский клуб вернулся главный тренер Курбан Бердыев, ранее работавший с «Ростовом». По информации источника, специалист одобрил решение бывших подопечных не менять команду. Вариант продолжения карьеры в Татарстане также был у нападающего Александра Бухарова. «Рубин» начал сезон-2017/18 с двух поражений.

    У Педро диагностировано сотрясение мозга, игрок закончил предсезонную подготовку

    Вчера «Бомбардир» писал о столкновении Педро и Давида Оспины в товарищеском матче «Челси»«Арсенал» в Китае. Испанец был доставлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Позже 29-летний футболист сообщил о состоянии здоровья. Согласно информации на официальном сайте синих, диагноз чемпиона мира и Европы подтвердился. Педро завершил предсезонную подготовку и вернется в Лондон для восстановления. Первый официальный матч сезона команды Антонио Конте состоится 6 августа – в рамках Суперкубка Англии чемпионы-2016/17 встретятся с «Арсеналом».

    «Локомотиву» исполнилось 95 лет

    Московский «Локомотив» отмечает 95 лет со дня основания. На начальном этапе существования клуб назывался «Казанка». Первый матч состоялся 23 июля 1922 года. «Что мы знаем о команде 95-летней давности? Она объединила железнодорожников различных специальностей. Тех, кто имел желание тренироваться и играть после рабочей смены. Не все футболисты тех лет идентифицированы, не все фамилии участников матчей определены любителями футбольной истории. Но мы точно знаем, что они искренне любили эту игру», – говорится в сообщении на официальном сайте железнодорожников.

    Месси и Суарес встретились с Неймаром, бразилец пообещал остаться в «Барселоне»

    Сегодня «Бомбардир» со ссылкой на Marca писал о том, что нападающий «Барселоны» Неймар перейдет в «ПСЖ». Парижский клуб заплатит за игрока 352 миллионов фунтов суммарно. По условиям шестилетнего контракта бразилец будет зарабатывать 500 тысяч фунтов в неделю. По информации испанского издания Sport, вчера нападающие Лионель Месси и Луис Суарес встретились с партнером для обсуждения ситуации. Согласно источнику, в результате беседы 25-летний Неймар решил остаться.

    «Манчестер Сити» объявил о трансфере Данило

    «Манчестер Сити» объявил о переходе в команду защитника «Реала» Данило. Манкунианцы подписали с 26-летним футболистом пятилетний контракт. По неофициальным данным, «МС» заплатил за бразильца 35 миллионов евро. В минувшем сезоне Данило провел в чемпионате Испании 17 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

    Лам признан лучшим футболистом Германии в 2017 году

    Немецкое СМИ Kicker сообщило о победе экс-капитана «Баварии» и сборной Германии Филиппа Лама в номинации «лучший футболист страны-2017». Ежегодный опрос проводится на базе издания при участии членов ассоциации спортивных журналистов Германии. Лам выиграл награду впервые. В 2004 году футболист занял второе место, в 2006 – третье. Напомним, 33-летний немец завершил карьеру по окончании сезона-2016/17. Последним матчем Лама стала встреча заключительного тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (4:1). В мае мюнхенский клуб включил игрока в клубный Зал славы.

    Фото: globallookpress.com

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2017 20:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 июля 2017, 08:02

      в этом сезоне нет "багажа аленичева" ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 24 июля 2017, 00:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      СПАРТАКУ ОТКРЫТ ПУТЬ В ПЕРДИВ.

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +98

      qw3rty33 23 июля 2017, 22:41

      позор Спартачам

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