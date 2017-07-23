Роналду: «Моя мотивация – быть лучше, чем Неймар, Месси, Левандовски, Игуаин и другие»

Действующий обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду рассказал о мотивации. В сезоне-2016/17 32-летний нападающий «Реала» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

– Какой игрок или игроки заставляют вас оставаться лучшим?

– Это хороший вопрос. Сложно выделить кого-то одного. Противостояние на моем уровне можно назвать отдельным видом спорта, где лучшие игроки соревнуются между собой. Ты хочешь быть на вершине, потому что там находятся другие. Тебе нельзя отдыхать, потому что кто-то другой может обогнать тебя.

Конечно, мы соревнуемся. Неймар, Месси, Левандовски, Игуаин – все лучшие игроки мира борются между собой. Это не драка, а здоровая конкуренция. Это и есть моя главная цель. Моя мотивация – быть лучше, чем кто-то другой.

– Что заставляет вас быть довольным собой?

– В футболе или в личной жизни?

– В целом.

– Вчера я говорил с Питером Лимом, владельцем «Валенсии». Он сказал мне: «Криштиану, у нас есть деньги, слава и все на свете. Но самой важной вещью остается семья. Надо поддерживать здоровье и благо своих близких». Разумеется, кроме этого есть личная жизнь – девушки, машины, недвижимость. Но семья в самом деле остается самым главным. Она будет с тобой как в хорошее, так и в плохое время.

– От вас зависит большое количество людей. Ваши дети, команда, пресса...

– Да, я знаю об этом. Этот момент остается важным, но я стараюсь не уделять ему слишком много внимания.