Зидан: «С уходом Мораты «Реал» стал слабее. Нам нужен форвард»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что клуб пытается усилить состав в летнее трансферное окно. Специалист хотел бы получить в команду форварда.

«Да, мы потеряли несколько очень хороших игроков. Но попытаемся усилить состав, в команде появились несколько молодых футболистов. По ходу сезона станет ясно, стала ли команда сильнее.

Уход Мораты ослабил «Реал». Вы видели, как он играл в минувшем сезоне, форвард многое привнес в команду. Теперь нам требуется нападающий», – заявил Зидан.

Мората 21 июля официально стал игроком «Челси». Соглашение с «пенсионерами» рассчитано на пять лет. В год спортсмен будет зарабатывать 9 миллионов евро.