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    Зидан: «С уходом Мораты «Реал» стал слабее. Нам нужен форвард»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что клуб пытается усилить состав в летнее трансферное окно. Специалист хотел бы получить в команду форварда.

    «Да, мы потеряли несколько очень хороших игроков. Но попытаемся усилить состав, в команде появились несколько молодых футболистов. По ходу сезона станет ясно, стала ли команда сильнее.

    Уход Мораты ослабил «Реал». Вы видели, как он играл в минувшем сезоне, форвард многое привнес в команду. Теперь нам требуется нападающий», – заявил Зидан.

    Мората 21 июля официально стал игроком «Челси». Соглашение с «пенсионерами» рассчитано на пять лет. В год спортсмен будет зарабатывать 9 миллионов евро.

    Источник: AS

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    23.07.2017 07:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 23 июля 2017, 10:37

      пусть Зизу даст шанс Майоралю) может из него хороший нападающий выйдет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 23 июля 2017, 10:30

      А почему отпустил тогда???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 23 июля 2017, 09:22

      Вот он - звездный час Дзюбиньо...
      Ждем официального объявления.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 23 июля 2017, 07:50

      Что барса что реал иза двух стариков столько хороших игроков теряют

      1
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