Миральяс – об уходе Лукаку: «Такова жизнь. Для меня «Эвертон» лучше, чем «МЮ»

Полузащитник «Эвертона» Кевин Миральяс прокомментировал переход Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед».

«Все знают, что Ромелу забил много голов за клуб. Он был чрезвычайно важен для нас в течение последних четырех сезонов. Но в команде прибавилось достаточно игроков, способных забивать 10-15 мячей за сезон. Если пять-шесть человек забьет по 10 голов, это будет даже лучше, чем при Лукаку. Да, он теперь в «Юнайтед». Таковая жизнь. Для меня «Эвертон» лучше», – сказал 29-летний игрок сборной Бельгии.

Лукаку выступал за ливерпульский клуб с мая 2013 года. По неофициальным данным, сумма трансфера бельгийца в «МЮ» составила 85 миллионов евро.