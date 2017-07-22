Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Миральяс – об уходе Лукаку: «Такова жизнь. Для меня «Эвертон» лучше, чем «МЮ»

    Полузащитник «Эвертона» Кевин Миральяс прокомментировал переход Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед».

    «Все знают, что Ромелу забил много голов за клуб. Он был чрезвычайно важен для нас в течение последних четырех сезонов. Но в команде прибавилось достаточно игроков, способных забивать 10-15 мячей за сезон. Если пять-шесть человек забьет по 10 голов, это будет даже лучше, чем при Лукаку. Да, он теперь в «Юнайтед». Таковая жизнь. Для меня «Эвертон» лучше», – сказал 29-летний игрок сборной Бельгии.

    Лукаку выступал за ливерпульский клуб с мая 2013 года. По неофициальным данным, сумма трансфера бельгийца в «МЮ» составила 85 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.07.2017 23:02
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11