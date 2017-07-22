Болельщик «Портсмута» умер после потери сознания во время матча

Товарищеская встреча «Портсмут» – «Борнмут» завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Полтора часа спустя окончания матча пресс-служба «помпи» сообщила о смерти зрителя домашней трибуны. Мужчина потерял сознание во время встречи, после чего работники медицинского штаба клуба провели сердечно-легочную реанимацию. Позже он был доставлен в городскую больницу, где вскоре скончался.

«Близкие и родственники поставлены в известность. Все наши мысли сейчас с ними», – говорится в сообщении.