Манчини: «Был уверен, что Дриусси забьет в игре с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от матча 2-го тура РФПЛ, в котором его подопечные одержали волевую победу над «Рубином» (2:1).

По словам итальянского специалиста, он был уверен, что в данной игре удастся отличиться нападающему Себастьяну Дриусси. Напомним, аргентинец, сделавший дубль, открыл счет голам за петербургский клуб.

«Был ли я уверен, что забьет Дриусси? Да. Я знал, что он забьет сегодня.

В первом тайме мы очень медленно двигались, поэтому все, что я сказал ребятам в перерыве, это ускориться. Играя с такой командой, которая так сильно защищается, необходимо действовать быстро, перепасовываться и ускорять игру как можно сильнее.

Как говорил Наполеон, каждый нуждается в удаче на своей стороне. Но сегодня дело не только в ней, мы заслужили победу, сыграв хорошо. Результат справедлив», – сказал Манчини.