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    Манчини: «Был уверен, что Дриусси забьет в игре с «Рубином»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от матча 2-го тура РФПЛ, в котором его подопечные одержали волевую победу над «Рубином» (2:1).

    По словам итальянского специалиста, он был уверен, что в данной игре удастся отличиться нападающему Себастьяну Дриусси. Напомним, аргентинец, сделавший дубль, открыл счет голам за петербургский клуб.

    «Был ли я уверен, что забьет Дриусси? Да. Я знал, что он забьет сегодня.

    В первом тайме мы очень медленно двигались, поэтому все, что я сказал ребятам в перерыве, это ускориться. Играя с такой командой, которая так сильно защищается, необходимо действовать быстро, перепасовываться и ускорять игру как можно сильнее.

    Как говорил Наполеон, каждый нуждается в удаче на своей стороне. Но сегодня дело не только в ней, мы заслужили победу, сыграв хорошо. Результат справедлив», – сказал Манчини.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.07.2017 20:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 23 июля 2017, 07:50

      Нытика сменил провидец.

      6
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 23 июля 2017, 07:46

      На Соккере прочитал юморную статейку питерского писаки с фразой: Манчини, как тренер, очень похож на Карпина.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 23 июля 2017, 07:40

      После игры почему бы и не сказать.

      6
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 23 июля 2017, 07:09

      Второй тур после игры знает, кто забьет. В следующем туре может попробовать перед игрой спросить!!!

      2
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 22 июля 2017, 23:22

      экстрасенс... такими ему представляются болелы-всему поверят

      2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 22 июля 2017, 20:26

      он и про кузяева так говорил в прошлом туре, что тот забьет... прям все знает...

      7
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