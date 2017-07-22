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Манчини: «Был уверен, что Дриусси забьет в игре с «Рубином»

22 июля 2017, 20:01
6

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от матча 2-го тура РФПЛ, в котором его подопечные одержали волевую победу над «Рубином» (2:1).

По словам итальянского специалиста, он был уверен, что в данной игре удастся отличиться нападающему Себастьяну Дриусси. Напомним, аргентинец, сделавший дубль, открыл счет голам за петербургский клуб.

«Был ли я уверен, что забьет Дриусси? Да. Я знал, что он забьет сегодня.

В первом тайме мы очень медленно двигались, поэтому все, что я сказал ребятам в перерыве, это ускориться. Играя с такой командой, которая так сильно защищается, необходимо действовать быстро, перепасовываться и ускорять игру как можно сильнее.

Как говорил Наполеон, каждый нуждается в удаче на своей стороне. Но сегодня дело не только в ней, мы заслужили победу, сыграв хорошо. Результат справедлив», – сказал Манчини.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Дриусси Себастьян Манчини Роберто
Комментарии (6)
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mihail200606
1500744374
он и про кузяева так говорил в прошлом туре, что тот забьет... прям все знает...
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Бриг
1500754974
экстрасенс... такими ему представляются болелы-всему поверят
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--Сергей--
1500782947
Второй тур после игры знает, кто забьет. В следующем туре может попробовать перед игрой спросить!!!
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Одинокий волк Маквейд
1500784833
После игры почему бы и не сказать.
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Сибирь за Спартак
1500785162
На Соккере прочитал юморную статейку питерского писаки с фразой: Манчини, как тренер, очень похож на Карпина.
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Svoysvoemubrat
1500785413
Нытика сменил провидец.
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