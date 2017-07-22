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    «Манчестер Юнайтед» хочет купить у «Баварии» Видаля

    Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль во время летнего трансферного окна может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

    Сообщается, что «красные дьяволы» сконцентрировались на покупке 30-летнего чилийца и отказались от вариантов с приобретениями Эрика Дайера и Неманьи Матича.

    Действующий контракт Видаля с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2019 года.

    В прошедшем сезоне хавбек провел за действующих чемпионов Германии в Бундеслиге 25 матчей, забив три гола и отличившись одной результативной передачей.

    Источник: Daily Star

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    22.07.2017 17:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 22 июля 2017, 20:04

      Очередная утка...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +27

      soldat_max 22 июля 2017, 19:21

      хорош уже всех хотеть

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