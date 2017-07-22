«Манчестер Юнайтед» хочет купить у «Баварии» Видаля

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль во время летнего трансферного окна может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что «красные дьяволы» сконцентрировались на покупке 30-летнего чилийца и отказались от вариантов с приобретениями Эрика Дайера и Неманьи Матича.

Действующий контракт Видаля с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2019 года.

В прошедшем сезоне хавбек провел за действующих чемпионов Германии в Бундеслиге 25 матчей, забив три гола и отличившись одной результативной передачей.