Аллегри: «Ювентус» не боится потерять Дибалу»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заверил, что не боится ухода из туринской команду нападающего Пауло Дибалы. Ранее появилась информация, что сине-гранатовые хотят заменить аргентинцем форварда Неймара, который, с большой долей вероятности, перейдет в «ПСЖ».

«Я не знаю точно, что происходит в «Барселоне» с Неймаром и «ПСЖ». Я имею в виду, что не в курсе, попытаются ли каталонцы приобрести замену бразильцу, но я не боюсь потерять Дибалу. Я спокоен», – сказал Аллегри.