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    Аллегри: «Ювентус» не боится потерять Дибалу»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заверил, что не боится ухода из туринской команду нападающего Пауло Дибалы. Ранее появилась информация, что сине-гранатовые хотят заменить аргентинцем форварда Неймара, который, с большой долей вероятности, перейдет в «ПСЖ».

    «Я не знаю точно, что происходит в «Барселоне» с Неймаром и «ПСЖ». Я имею в виду, что не в курсе, попытаются ли каталонцы приобрести замену бразильцу, но я не боюсь потерять Дибалу. Я спокоен», – сказал Аллегри.

    Источник: Football Italia

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    22.07.2017 16:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19

      Just think 22 июля 2017, 17:49

      Да что вы говорите итак всех звёзд продали

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