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    «Манчестер Сити» договорился о трансфере Менди за 57 миллионов

    Защитник «Монако» Бенжамин Менди продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. Сообщается, что 23-летний игрок близок к переходу в «Манчестер Сити».

    Клубы уже согласовали трансфер француза. Сумма сделки составит 57,5 миллионов евро.

    Таким образом, Менди станет самым дорогим защитником в истории, опередив Кайла Уокера, за которого «горожане» заплатили этим летом 57 миллионов.

    В прошлом сезоне чемпионата Франции Менди провел 24 матча, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

    Источник: L' Equipe

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    22.07.2017 06:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 июля 2017, 10:13

      А что, деньги есть, гуляй рванина!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      DePisuares 22 июля 2017, 08:34

      Очумелые

      0
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