«Манчестер Сити» договорился о трансфере Менди за 57 миллионов

Защитник «Монако» Бенжамин Менди продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. Сообщается, что 23-летний игрок близок к переходу в «Манчестер Сити».

Клубы уже согласовали трансфер француза. Сумма сделки составит 57,5 миллионов евро.

Таким образом, Менди станет самым дорогим защитником в истории, опередив Кайла Уокера, за которого «горожане» заплатили этим летом 57 миллионов.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Менди провел 24 матча, в которых записал на свой счет две результативные передачи.