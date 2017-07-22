Григорян: «Победа над «Амкаром» далась нелегко»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян отметил значимость победы над «Амкаром» (1:0) в домашнем матче 2-го тура чемпионата России.

«Победа далась нелегко. «Амкар» – крепкая команда. Это главная причина. Также по ходу встречи дало о себе знать мастерство Гаджи Гаджиева. Каждый его ход и замены усиливали игру.

Хорошо, что наши ходы и замены также оправдали себя. Если не считать эмоции и силовое давление на наши ворота, то львиная доля опасных моментов была все же у нас», – заявил Григорян.