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    Григорян: «Победа над «Амкаром» далась нелегко»

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян отметил значимость победы над «Амкаром» (1:0) в домашнем матче 2-го тура чемпионата России.

    «Победа далась нелегко. «Амкар» – крепкая команда. Это главная причина. Также по ходу встречи дало о себе знать мастерство Гаджи Гаджиева. Каждый его ход и замены усиливали игру.

    Хорошо, что наши ходы и замены также оправдали себя. Если не считать эмоции и силовое давление на наши ворота, то львиная доля опасных моментов была все же у нас», – заявил Григорян.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2017 06:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 23 июля 2017, 08:31

      Повезло

      0
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      ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. > сапёр75 23 июля 2017, 08:56

      Отскок)

      -1
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