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Гончаренко назвал поражение от «Локомотива» закономерным

21 июля 2017, 22:09
11

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко, чьи слова передает с «ВЭБ Арены» корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов, прокомментировал поражение команды во втором туре РФПЛ от московского «Локомотива» (1:3).

– В атаке действовали достаточно монотонно. В защите было много авантюрных действий. Наверное, если так происходит, поражение закономерно. «Локомотив» грамотно построил игру на контратаках и хорошо оборонялся.

– Проблемы в обороне системны?

– Если проследить длительные серии, они могут порваться таким образом. Уровень защитников и вратаря позволяет стабилизировать игру. Конечно, изменения нужны. Мы знаем, что у нас есть какие-то проблемы и разговариваем об этом с командой.

«Мы знаем, что у нас проблемы». Как ЦСКА неудачно меняется для чемпионства

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Гончаренко Виктор
Комментарии (11)
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acer2003
1500664264
Молодец,Гончаренко, всё объективно и по делу !!
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Aleksandr_1986_Spb_
1500664437
Васина надо на скамейку сажать.. Со Спартаком привез, теперь с Локо. За такое надо уже наказывать
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insider_retro
1500665671
Верно говорит Виктор Михайлович... Понимает суть происходящего, но то ли игроки никак не втягивают тренера, либо состава не хватает для реализации задуманного, либо фортуна отвернулась...
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GM
1500667148
Знатно влетели. Надеюсь, это послужит хорошей встряской перед еврокубками.
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Одинокий волк Маквейд
1500689510
Похоже качественная и стабильная защита армейцев осталась в прошлом. Вчера разобрали ее по винтику без вариантов. Очень жаль, особенно накануне ЛЧ.
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Сибирь за Спартак
1500690704
Проиграли удивительно по делу, никаких случайностей. И судью никто не винит.
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Svoysvoemubrat
1500691623
В какой-то момент армейцы просто встали, не физически, а не знали, что делать дальше. И не нашлось вожака, все просто отпасовывали мячик партнеру.
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Диктор
1500693377
У вас одна проблема-с составом,и если хотите удачно выступать нужно что то делать с этим.
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zenit2012
1500706935
Васин подарил победу Спартаку и здесь отметился...
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OfaZavr
1500708232
Ладно хоть признал без отговорок всяких.
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