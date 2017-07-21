Гончаренко назвал поражение от «Локомотива» закономерным

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко, чьи слова передает с «ВЭБ Арены» корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов, прокомментировал поражение команды во втором туре РФПЛ от московского «Локомотива» (1:3).

– В атаке действовали достаточно монотонно. В защите было много авантюрных действий. Наверное, если так происходит, поражение закономерно. «Локомотив» грамотно построил игру на контратаках и хорошо оборонялся.

– Проблемы в обороне системны?

– Если проследить длительные серии, они могут порваться таким образом. Уровень защитников и вратаря позволяет стабилизировать игру. Конечно, изменения нужны. Мы знаем, что у нас есть какие-то проблемы и разговариваем об этом с командой.

«Мы знаем, что у нас проблемы». Как ЦСКА неудачно меняется для чемпионства