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    Гончаренко назвал поражение от «Локомотива» закономерным

    Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко, чьи слова передает с «ВЭБ Арены» корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов, прокомментировал поражение команды во втором туре РФПЛ от московского «Локомотива» (1:3).

    – В атаке действовали достаточно монотонно. В защите было много авантюрных действий. Наверное, если так происходит, поражение закономерно. «Локомотив» грамотно построил игру на контратаках и хорошо оборонялся.

    – Проблемы в обороне системны?

    – Если проследить длительные серии, они могут порваться таким образом. Уровень защитников и вратаря позволяет стабилизировать игру. Конечно, изменения нужны. Мы знаем, что у нас есть какие-то проблемы и разговариваем об этом с командой.

    «Мы знаем, что у нас проблемы». Как ЦСКА неудачно меняется для чемпионства

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2017 22:09
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июля 2017, 10:23

      Ладно хоть признал без отговорок всяких.

      2
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 22 июля 2017, 10:02

      Васин подарил победу Спартаку и здесь отметился...

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 июля 2017, 06:16

      У вас одна проблема-с составом,и если хотите удачно выступать нужно что то делать с этим.

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 22 июля 2017, 05:47

      В какой-то момент армейцы просто встали, не физически, а не знали, что делать дальше. И не нашлось вожака, все просто отпасовывали мячик партнеру.

      6
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 22 июля 2017, 05:31

      Проиграли удивительно по делу, никаких случайностей. И судью никто не винит.

      6
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 22 июля 2017, 05:11

      Похоже качественная и стабильная защита армейцев осталась в прошлом. Вчера разобрали ее по винтику без вариантов. Очень жаль, особенно накануне ЛЧ.

      6
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      Рейтинг: +136

      nailvakh 22 июля 2017, 03:07

      Алексанлр, ты м***к со своими вопросами(болею за спартак, ростов и мю)

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM 21 июля 2017, 22:59

      Знатно влетели. Надеюсь, это послужит хорошей встряской перед еврокубками.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 июля 2017, 22:34

      Верно говорит Виктор Михайлович... Понимает суть происходящего, но то ли игроки никак не втягивают тренера, либо состава не хватает для реализации задуманного, либо фортуна отвернулась...

      3
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 21 июля 2017, 22:13

      Васина надо на скамейку сажать.. Со Спартаком привез, теперь с Локо. За такое надо уже наказывать

      2
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